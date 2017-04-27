抗議聲中 駐韓美軍突襲部署薩德

2017-04-27

預計下月啟動 中國呼籲停止

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕為加強對北韓施壓，美軍近日頻頻在朝鮮半島部署軍武「秀肌肉」。駐南韓美軍廿六日不顧中國壓力及當地居民抗議，選在凌晨赴星州高爾夫球場突襲部署「戰區高空防禦系統」（THAAD，簡稱薩德）的核心組件，預計下月就可正式啟動薩德系統。下屆南韓總統熱門人選文在寅、安哲秀皆已對此表示遺憾，中國外交部並公開呼籲美國立即停止薩德部署進程。

先前南韓軍方一再表示，在總統大選前部署薩德組件時間上不允許，還說基地環評等工作仍未結束。不料，美軍選在廿六日凌晨四點多突襲部署，顯示之前說詞都是障眼法。

《韓聯社》報導，美軍此次運入二至三輛飛彈發射車、一座雷達、作戰指揮站，設備與美軍於關島部署的薩德相同。南韓《中央日報》報導，廿六日凌晨四時四十分，先有八輛裝有薩德組件的卡車運抵當地，上午六時五十分，另有十餘輛卡車載運設備抵達。《朝鮮日報》報導，美軍所運送的薩德系統裝備，包括六枚薩德攔截飛彈發射車、一座Ｘ波段雷達、發射台與射控裝置。

八千警力護航 民抗議爆衝突

當日零時南韓有媒體披露美軍將部署薩德消息，抗議者隨即開始集結並以車輛封路。南韓當局動用超過八千名警力，在凌晨三時四十分開始強制驅離約五百位抗議民眾，警方擊碎車窗將車輛強行拖走，警民爆發激烈推擠衝突，共造成十三人受傷。

南韓國防部廿六日證實薩德的組件已運往星州高爾夫球場，國防官員指出，只要連接發射車、雷達與指揮站，就能形成初步反彈道飛彈能力，攔截北韓飛彈。《韓聯社》說，預計薩德系統可在下月啟用。

《朝鮮日報》指出，美軍放棄原先在南韓五月九日總統大選後才部署薩德的構想，是為了迎合總統川普向北韓施壓的策略。《韓聯社》引述輿論說法，批評美國利用北韓核武威脅加劇、南韓政局混亂之際，突襲部署薩德，意圖造成既成事實，讓新總統無法推翻薩德部署。此次大選最熱門的兩位候選人，「共同民主黨」候選人文在寅與「國民之黨」候選人安哲秀，皆已對此表示遺憾，文在寅的發言人朴光恩（譯音）指出，此番完全不給新政府政策決策留餘地的作為「十分不當」，罔顧民意與程序，安哲秀則表示略過必須的環境影響評估是有問題的。

中國外交部廿六日公開呼籲美國立即停止薩德部署進程，並指出美韓部署薩德會破壞地區戰略平衡，已向美方表明嚴正關切。