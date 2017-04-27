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吊死女兒再自殺 泰男臉書直播

2017-04-27

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕泰國普吉島廿四日發生震驚全球的人倫悲劇，廿一歲的年輕父親在一處廢墟中，用社群網站「臉書」直播吊死十一個月大的親生女兒後自殺的過程。這段影片在臉書上流傳近一天後才遭移除，有將近五十萬人觀看。

一天後才移除 近50萬人看過

該名女嬰的二十一歲母親向美聯社表示，「我不會責怪臉書，我也明白人們在臉書分享該影片時憤怒又悲傷的心情，我只責怪我的丈夫，在我們認識前他就曾濫用藥物並曾入獄兩年」。普吉島警方向法新社表示，該起案件因是家庭糾紛所致，行兇者不滿妻子在前段感情中生下四歲小孩 。

泰國普吉島父親直播殺女的兩段影片廿四日晚間發布，隨即遭多次轉載，流傳近廿四小時後遭移除。臉書廿五日對該事件發表聲明，稱此是極為「駭人」的事件，並表示已將該影片移除，臉書指出已設置廿四小時團隊負責移除該平台上包括自殺及犯罪等不當影片，但針對相關事件確實很難立即做出反應。

泰國警方表示，當影片在臉書上出現時，他們立刻聯絡數位經濟部，委託其要求臉書撤下影片。對於延宕近一天，警方怪罪是美國與泰國兩地時差所致。但這段影片也在影音分享網站YouTube上出現，根據經營該網站的Google公司表示，他們在接到英國廣播公司通知該事件後十五分鐘，就立刻撤下影片。

美國俄亥俄州本月十六日才發生一起臉書直播殺人事件。臉書共同創辦人、執行長札克柏格上週表示，對於預防此類的悲劇，還有許多工作要進行，「我們將持續建立更多方法來預防這種悲劇再發生」。

泰國警方廿六日表示，當局已開始商討如何迅速地移除不合適的網路內容。泰國新聞廣播委員會則發聲明表示，已收到許多抱怨，針對媒體持續報導該起臉書殺女事件，相關內容並不適合報導，該委員會並警告媒體及報紙勿轉載直播相關影像，此舉可能導致模仿犯誤解該行為能引起關注。

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  • 泰國一名父親廿四日在臉書直播殺害十一個月大的親生女兒。圖為女嬰母親廿五日在普吉島的寺廟中，面容哀戚地望著女嬰的遺照。（路透）

    泰國一名父親廿四日在臉書直播殺害十一個月大的親生女兒。圖為女嬰母親廿五日在普吉島的寺廟中，面容哀戚地望著女嬰的遺照。（路透）

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