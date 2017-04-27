無國界記者︰台灣新聞自由 主威脅來自中國
〔編譯管淑平／綜合報導〕「無國界記者（Reporters Without Borders, RSF）」組織二十六日發表二○一七年全球新聞自由指數報告，指出在全球受調查的一百八十個國家中，有將近三分之二（六十二％）的新聞自由退步，只有十六個國家的新聞自由度達到最高層級的「良好」，尤其是在川普當選美國總統後，助長全球各地攻擊媒體的常態化；在當前假新聞充斥的「後事實」年代，原本應居領導地位的媒體自由度，現在卻遭到踐踏，新聞自由從未如今日般如此備受威脅。
假新聞威脅全球新聞自由
報告指出，即使是新聞自由度曾六年居冠的北歐國家芬蘭，也因總理席比拉施壓記者不要報導其家族與政府投資案利益衝突，導致排名跌至第三名。今年由挪威拔得頭籌，前五名的其他四個國家依序為瑞典、芬蘭、丹麥和荷蘭。北韓則取代從二○○七年起一直墊底的厄利垂亞，成為今年最後一名。倒數前五名還包括土庫曼、敘利亞和中國。
台灣上升6名 排名第45
台灣排名第四十五，上升六名，屬於新聞自由度「讓人滿意」的第二層級。報告指出，台灣媒體自由最主要的威脅來自中國，一些民營媒體的社論立場大幅轉變，媒體採取類似中共宣傳論調的立場也不再罕見；另外，官員直接干預國營媒體編輯政策也威脅記者獨立性。
中國排名一七六，倒數第五，新聞自由度處於「非常嚴重」的最壞層級。總部位於紐約的「保護記者委員會（CPJ）」二十五日也發表年度報告「攻擊記者：審查的新面目」，指出中國是在新聞審查手段上推陳出新的國家之一，正利用社會信用評分體系影響批評政府的新聞工作者，導致其申請貸款被拒或被迫背負高利率，亦即一名記者在社群媒體的貼文若被政府視為「謠言」，將被列入黑名單，他的信用評分將會降低，導致申請貸款被拒。
報告指出，在「獨裁強人統治模式成功」之處，新聞自由倒退最明顯，如波蘭、匈牙利和土耳其；而在美國等居於領導地位的民主國家，新聞自由不但倒退，而且遭侵蝕程度「似乎無法抑制」，媒體自由狀況瀕「臨界點」。美國和英國今年排名均下跌兩名，分別為第四十三、四十名。報告說，川普選戰及英國脫歐運動中高調攻擊媒體、「劇毒性的」反媒體論述，「驅使世界進入後事實、不實訊息和假新聞充斥的新年代」。
其他國家方面，尼加拉瓜退步十七名最多，報告指該國總統奧蒂嘉連任爭議事件，充滿媒體審查、威嚇和非法逮捕。進步最多的則是義大利，上升二十五名至第五十二名，原因是因揭露天主教會高層醜聞的「梵蒂岡解密」案受審的記者獲得無罪釋放。
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標題：無國界記者︰台灣新聞自由 主威脅來自中國
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