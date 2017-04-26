川普麻吉女主播 任國務院發言人
〔編譯劉宜庭／綜合報導〕美國國務院廿四日宣布由《福斯新聞台》晨間新聞節目「福斯與福斯之友」（Fox and Friends）女主播諾爾特（Heather Nauert）出任發言人。諾爾特並無政務經驗，且美國總統川普過去經常參與該節目，她以往也曾發表過反穆斯林言論，這項人事案因此格外受到關注。
曾因反穆斯林言論惹議
國務院發言人目前是由歐巴馬政府時期的副發言人、職業外交官唐納（Mark Toner）代理。國務院聲明指出，諾爾特擁有超過十五年擔任主播與記者的經驗，曾參與報導九一一恐怖攻擊事件、伊拉克戰爭、非洲蘇丹達佛（Darfur）種族滅絕事件等，她的媒體經驗及其對國際事務的長期關注，對她向美國及全球傳遞政府外交政策，可說是無價之寶。
四十七歲的諾爾特擁有哥倫比亞大學新聞碩士學位，也是「外交關係協會」（ＣＦＲ）成員，並曾因報導伊拉克青少女的故事獲艾美獎提名。她在二○○五至○七年間擔任美國廣播公司新聞網（ABC News）記者，一二年以來擔任「福斯與福斯之友」主播，該節目因受到川普喜愛而廣為人知。
在川普宣布參選總統前，曾持續數年以每週來賓身分參加「福斯與福斯之友」，當選後也曾大力讚揚該節目擁有「極真誠的人」。美國雜誌《綜藝》（Variety）報導，川普發表的「推特」及聲明顯示， 他經常提及自己從「福斯與福斯之友」獲知的新聞。
由於諾爾特從未擔任公職，這項人事案格外受到關注，她過去發表的言論也被逐一檢視，包括她曾於二○一三年批評專為穆斯林女性舉辦的游泳課程，並曾為川普的穆斯林旅行禁令公開辯護。
諾爾特是第二位加入國務院的《福斯新聞台》記者，該台駐聯合國記者瓦雀勒（Jonathan Wachtel）今年二月也被任命為美國駐聯合國代表團發言人。諾爾特不是首位晉升國務院發言人的記者，在前總統雷根時期，資深記者卡爾布（Bernard Kalb）也曾擔任該項職務。目前仍不清楚諾爾特將於何時開始發言人的工作。
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標題：川普麻吉女主播 任國務院發言人
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