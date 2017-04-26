| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
東港警方深夜槍聲21響 射穿慣竊小腿逮人
 首頁 > 國際

川普麻吉女主播 任國務院發言人

2017-04-26

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕美國國務院廿四日宣布由《福斯新聞台》晨間新聞節目「福斯與福斯之友」（Fox and Friends）女主播諾爾特（Heather Nauert）出任發言人。諾爾特並無政務經驗，且美國總統川普過去經常參與該節目，她以往也曾發表過反穆斯林言論，這項人事案因此格外受到關注。

曾因反穆斯林言論惹議

國務院發言人目前是由歐巴馬政府時期的副發言人、職業外交官唐納（Mark Toner）代理。國務院聲明指出，諾爾特擁有超過十五年擔任主播與記者的經驗，曾參與報導九一一恐怖攻擊事件、伊拉克戰爭、非洲蘇丹達佛（Darfur）種族滅絕事件等，她的媒體經驗及其對國際事務的長期關注，對她向美國及全球傳遞政府外交政策，可說是無價之寶。

四十七歲的諾爾特擁有哥倫比亞大學新聞碩士學位，也是「外交關係協會」（ＣＦＲ）成員，並曾因報導伊拉克青少女的故事獲艾美獎提名。她在二○○五至○七年間擔任美國廣播公司新聞網（ABC News）記者，一二年以來擔任「福斯與福斯之友」主播，該節目因受到川普喜愛而廣為人知。

在川普宣布參選總統前，曾持續數年以每週來賓身分參加「福斯與福斯之友」，當選後也曾大力讚揚該節目擁有「極真誠的人」。美國雜誌《綜藝》（Variety）報導，川普發表的「推特」及聲明顯示， 他經常提及自己從「福斯與福斯之友」獲知的新聞。

由於諾爾特從未擔任公職，這項人事案格外受到關注，她過去發表的言論也被逐一檢視，包括她曾於二○一三年批評專為穆斯林女性舉辦的游泳課程，並曾為川普的穆斯林旅行禁令公開辯護。

諾爾特是第二位加入國務院的《福斯新聞台》記者，該台駐聯合國記者瓦雀勒（Jonathan Wachtel）今年二月也被任命為美國駐聯合國代表團發言人。諾爾特不是首位晉升國務院發言人的記者，在前總統雷根時期，資深記者卡爾布（Bernard Kalb）也曾擔任該項職務。目前仍不清楚諾爾特將於何時開始發言人的工作。

廣告
  • 諾爾特（取自臉書）

    諾爾特（取自臉書）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
德式✧高麗菜里肌卷
香氣四溢✧咖哩烤蝦
客家甜點✧九層糕
高麗菜如何保鮮？
轉寄

標題：川普麻吉女主播 任國務院發言人


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月26日‧星期三‧丁酉年四月初一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.