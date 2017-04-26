北韓史上最大火砲軍演 川普籲聯國嚴厲制裁

2017-04-26

邀全體參議員 到白宮聽取北韓情勢

〔編譯孫宇青、林翠儀／綜合報導〕北韓廿五日迎來人民軍建軍八十五週年的「建軍節」，在領導人金正恩督導下，舉行「歷來最大規模」的火砲射擊演習，挑動區域敏感神經。美國總統川普則在美東時間廿四日接見聯合國安理會各國大使，公開揚言「無法接受北韓現況」，呼籲對北韓施加更嚴厲的制裁，並罕見地邀請參議院全體議員廿六日前往白宮，聽取有關北韓情勢的簡報。

就在各方憂心北韓可能在「建軍節」展開第六度核試爆或飛彈試射之際，南韓聯合參謀本部表示，並未發現北韓有直接的挑釁行動，當地所有活動皆與往年類似。然而，韓聯社引述南韓政府消息人士指出，人民軍在東部江原道元山市一帶，投入三百至四百座長程火砲，進行實彈射擊演習，首爾首都圈就在火砲射程範圍內。

美國有線電視新聞網（CNN）引述新加坡國際戰略研究所（IISS）高級研究員尼爾（Alexander Neill）分析指出，平壤此次軍演乃回應本月十三日美韓兩軍的「綜合火力攻擊訓練」，警告美韓部隊若膽敢發動先制攻擊，首爾市郊的大量人口都將遭殃。北韓勞動黨機關報「勞動新聞」則聲稱，人民軍的打擊力量「沒有極限」，將在「空中、陸上、海面上和海面下」向敵軍施以「最殘忍的懲罰」，而且絕不會示警。

在此同時，為商討如何應對不斷挑釁的北韓，中國、俄羅斯等十五名安理會代表，廿四日前往白宮與川普會晤。川普表示，北韓是「真正的威脅、全球性的大問題」，但各國數十年來都「蒙著眼睛不管」，現在是解決這個問題的時候了。川普還說，「不能接受」北韓現狀，呼籲安理會必須準備好，向北韓核武和飛彈計畫施以更全面、更嚴厲的制裁。

白宮官員向路透表示，石油禁運、禁止北韓航班、攔截北韓貨船、懲罰與平壤有生意往來的中國和其他國家的銀行等，都是制裁選項。美國駐聯合國大使海利（Nikki Haley）則說，華府和國際社會雖持續向金正恩施壓，但「還沒打算開戰」。不過，海利也強調，若北韓攻擊軍事基地或發射洲際彈道飛彈等，則「另當別論」。

另一方面，朝核問題六方會談的美、日、韓三國團長會議，廿五日在東京舉行，三方同意施加最大壓力，阻止北韓開發核武與飛彈，並重申中國在朝鮮半島非核化問題上扮演重要角色，將要求中方發揮影響力。