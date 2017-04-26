威嚇北韓 美核潛艦停靠南韓

2017-04-26

配備154枚戰斧巡弋飛彈

〔編譯林翠儀／綜合報導〕為加強對北韓施壓，美國海軍「卡爾文森號」航空母艦打擊群已逐漸接近朝鮮半島。日本和南韓媒體報導，卡爾文森號已結束和日本自衛隊的聯合演訓，預定二十六至二十七日抵達朝鮮半島東部海域，本週末將和南韓海軍舉行聯合演習。在此同時，配備有一五四枚「戰斧」巡弋飛彈的美國「俄亥俄級」核動力潛艦「密西根號」，二十五日已抵達南韓的釜山港。

美神盾艦分別和日韓演習

卡爾文森號打擊群二十三日和日本海上自衛隊護衛艦「五月雨號」及「足柄號」，在菲律賓附近的西太平洋會合北上，二十四日在沖繩海域實施聯合演訓，數日內將航經長崎縣對馬外海，再開往日本海。

防衛省二十五日也公布，海自神盾護衛艦「鳥海號」與美國海軍第七艦隊神盾驅逐艦「費茲傑羅號」（USS Fitzgerald），在日本海進行情報交換、共有的聯合演訓，以加強對飛彈的共同應對能力。日本媒體報導，日美艦艇在日本海舉行聯合演訓極為罕見，顯然是為了牽制北韓挑釁。

美軍另外一艘神盾驅逐艦「梅爾號」（USS Wayne E. Meyer），則預定在朝鮮半島西方海域，與南韓海軍「王建號」（Wang Geon）舉行聯合操演。美國海軍聲明，這些演習顯示美、日、韓共同承諾維護區域安全與穩定，也凸顯美國能夠彈性和盟邦海軍配合，「以因應各種情勢」。

此外，二十五日泊靠釜山港的密西根號，全長一七○公尺、寬十三公尺，水中排水量約一萬八七五○噸，是美國最大型核動力潛艦，可搭載一五四枚射程逾兩千公里的戰斧巡弋飛彈。日本媒體報導，密西根號將在完成船體檢修後與卡爾文森號會合，並進行單獨演習，並無計畫與南韓海軍聯合操演。不過，密西根號亮相也是美方「秀肌肉」的一環，警告北韓勿輕舉妄動。

除密西根號外，日本「產經新聞」披露，朝鮮半島情勢升溫之際，半島周邊海域至少有美、朝、日、中、韓、俄羅斯等六國約五十艘潛艦匯聚。據報導，美國副總統彭斯十七日前往板門店時，美國核動力潛艦「夏延號」（USS Cheyenne，SSN-773）也在日本佐世保基地內浮出水面四十五分鐘，可能是補充戰斧飛彈。為監視曾試射過潛射飛彈的北韓「新浦級」潛艦動向，美國也派出二十艘潛艦。南韓「中央日報」則披露，中國海軍北海艦隊及東海艦隊各派出十艘潛艦，前往半島周邊海域。加上日本、南韓及俄國派出的潛艦，這個海域的水面下約有五十艘潛艦伺機而動。