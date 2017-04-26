魚餌蟲愛吃塑膠 垃圾危機有解?

2017-04-26

〔編譯魏國金／綜合報導〕通常被飼養來做為魚餌的大蠟蛾幼蟲（Galleria mellonella），可望成為解決塑膠污染的聚乙烯剋星。英國與西班牙科學家發現，以蜂蠟為食的該幼蟲可快速吞噬並消化聚乙烯。

意外發現該現象的西班牙生物學家貝托其妮指出，她有保留蜂窩的嗜好，近期她清理蜂窩時，發現蜂窩遭蠟蟲感染，於是將蜂窩放入塑膠袋，不久卻發現整個袋子都是破洞，而且大蠟蛾幼蟲四處爬行。她與劍橋大學的研究團隊決定進行實驗，在一個超市塑膠袋上放了數百隻的該幼蟲，結果袋子在四十分鐘內便出現破洞；十二小時後，蟲群吃掉了九十二毫克的塑膠，速度遠比真菌與細菌的分解還快。

研究人員進一步實驗證實，大蠟蛾幼蟲完全消化塑膠，分解其化學成份。研究人員推測，該幼蟲消化蜂蠟的過程或許與分解聚乙烯雷同。貝托其妮說，蜂蠟的成份是「天然塑料」聚合物，其化學結構與聚乙烯類似。至於是單一酵素，抑或綜合分子分解塑膠，則仍待釐清。這項研究成果發表於「當代生物學」期刊。