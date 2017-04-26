17年來首見 美國阿肯色州一日處死2囚
〔編譯劉宜庭／綜合報導〕美國阿肯色州政府用於執行死刑的鎮靜藥劑「咪達唑侖（Midazolam）」，使用期限即將於本月底到期，讓當局決定加速執行死刑。廿四日晚間，該州連續執行兩件死刑，成為美國十七年以來單日處決兩名死囚的首例。
阿肯色州政府廿四日晚間於康明斯監獄分別執行兩件死刑，兩名死囚是五十二歲的瓊斯（Jack Jones）、四十六歲的威廉斯（Marcel Williams）。瓊斯在注射藥物後約十四分鐘、晚間七時二十分死亡，他曾於一九九五年犯下強姦案，暴打一名三十四歲的女性及其十一歲的女兒，該名女兒得知瓊斯伏法後，開心地表示自己的人生已進入新篇章。威廉斯則於廿四日晚間十時三十三分伏法，他曾於一九九四年犯下搶劫、綁架、強姦，受害者是名擁有兩個孩子的二十二歲母親。
趕藥物過期前處決 還有1囚在列
阿肯色州廿四日成為美國十七年以來首個同日處決超過一名死囚的州，前次發生此情況是在二○○○年八月的德州。瓊斯和威廉斯在高等法院駁回兩人最後的合法上訴後執行死刑，阿肯色州政府矯正部門發言人葛夫（Solomon Grave）表示，他們的最後一餐相當豐盛。阿肯色州政府廿七日並打算再處決死囚威廉斯（Kenneth Williams），他於一九九八年致三人死亡，包括一名就讀大學的啦啦隊員、一名農夫、一名用路人。
目睹死刑的美聯社記者丹米拉（Andrew DeMillo）指出，他親眼看到瓊斯在注射藥劑後，嘴唇抖動約一至兩分鐘。阿肯色州政府為配合死刑藥劑使用期限，原本打算要執行該州自二○○五年以來的首度死刑，在十一天內處決八名死刑犯，相關作法引起爭議。「咪達唑侖」因其道德爭議，近年來取得不易，該款藥劑曾被指控無法讓死刑犯完全失去意識，死刑犯在過程中會出現呼吸困難、身體扭動、痙攣等極度痛苦的狀況。
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