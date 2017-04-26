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東港警方深夜槍聲21響 射穿慣竊小腿逮人
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落實大麻合法化 加拿大帥總理這樣說

2017-04-26

〔本報駐加特派記者張伶銖／溫哥華二十五日報導〕加拿大總理杜魯道最近因為通過明年七月一日前落實大麻合法化，而成為各方議論焦點。他在接受媒體訪問時透露一件鮮為人知的往事，即他的弟弟米歇爾（Michel）在雪崩意外過世前，曾被警方發現藏有大麻，若非他的總理老爸找到法律界的朋友幫忙，聘請好律師為弟弟辯護，米歇爾就會留下犯罪紀錄，而且可能一輩子都無法消去。

米歇爾是老杜魯道的第二個兒子，約二十年前在卑詩省滑雪時遭遇雪崩，不幸喪生。杜魯道提起這段往事，是試圖強調絕大多數人無法像他的父親這樣幫助弟弟，使他不致因為被發現藏有大麻而留下犯罪紀錄，缺乏資源的人通常沒有辦法消除自己的犯罪紀錄，這說明現在的系統極不公平，也因此每天都有年輕人受到影響。

杜魯道說，米歇爾生前駕車從加拿大西岸返回蒙特婁時，在高速公路遭遇車禍，警員幫他收拾散落在公路上的物品時，發現潤喉糖的盒子裡藏有兩支大麻煙。之後，他的父親聯繫司法界朋友，給米歇爾找最好的律師，讓他不會被起訴。

杜魯道之前也承認在年輕時抽過大麻，而他競選的政見之一便是推動大麻合法化。現在他履行承諾，允許十八歲以上公民使用大麻，明年七月一日前落實。

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  • （美聯社檔案照）

    （美聯社檔案照）

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