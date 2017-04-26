找回真新聞 維基百科創辦人辦網媒
〔編譯孫宇青／綜合報導〕隨著社群媒體影響力擴張，假新聞氾濫的現象成為隱憂。為有效遏止假新聞流竄，「維基百科（Wikipedia）」共同創辦人威爾斯（Jimmy Wales），決定開辦以群眾募資為基礎的免費線上新聞平台「維基論壇報（Wikitribune）」，結合專業新聞工作者和群眾的智慧，提供中立且客觀的新聞資訊，廿五日正式上線後隨即引發熱議。
以社群募資的免費線上新聞平台
英國廣播公司（BBC）指出，威爾斯向來關注如何確保新聞品質，他批評現今仰賴廣告收入維生的媒體，一味追求新聞點擊率，捨棄真正的新聞價值，因此他仿造維基百科的模式，力推全新的新聞平台「維基論壇報」，宗旨為提供「由大眾撰寫、給大眾閱讀」的新聞，包括美國和英國政治新聞等一般議題，以及科學和科技新知等都在報導之列。
無商業廣告 讀者亦可參與編修
威爾斯進一步解釋，該平台運作模式類似調查新聞，將僱請專業記者團隊進行深度報導，所有內容在正式上線前，必會先由團隊人員和社群志工進行多方事實查證。特別之處在於，讀者不再只能瀏覽和回覆，亦可參與編修，並擔任「守門員」查核新聞，「這是首度集結眾人之志來撰寫新聞，且可進行即時編修，任何時間都能多方核對及檢查，以澄清網路不實新聞。」
此外，由於主要經費來源為群眾募資，該平台不但提供免費閱覽，也不會置入商業性廣告，內容不會受到「外力」左右。威爾斯指出，平台在廿五日上線之際，也同步展開為期三十天的募資，初步目標是籌措可支撐十至二十名記者的經費；捐款者都將成為平台的「支持者」，將有權對平台的新聞方向和題材提出意見，主導平台「報導使用者有興趣的主題和故事」。
川普顧問掰「另類事實」 激開辦決心
雖然該平台推出之際正值英國提前國會大選選戰開跑，但威爾斯透露，契機其實來自美國，「有人勸我先觀望，等川普執政百日後再決定是否開辦，但我某日看到白宮高級顧問康威（Kellyanne Conway）拋出『另類事實（alternative facts）』的說法，當下就決定一定要付諸實行。」他希望，該平台能發揮打擊假新聞和政治煽動文章的效果。
然而，哈佛大學「尼曼新聞實驗室（nieman journalism lab）」負責人班頓（Joshua Benton）認為，這種非營利性質的網站，確實有潛力成為一個可信賴的新聞平台，但大多侷限在規模較小的階段；若想繼續成長為大型新聞平台，困難度則高出許多，因為並非所有讀者都會參與編修。
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