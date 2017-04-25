《中英對照讀新聞》Mystic claims World War 3 is imminent 神秘學者聲稱，第三次世界大戰迫在眉睫
◎陳正健
A mystic who allegedly predicted the presidency of Donald Trump has claimed to know the date World War 3 will break out. Mystic Horacio Villegas, who claims to be a messenger of God, believes a deadly international war will be triggered.
一名據稱準確預測唐納．川普當選（美國）總統的神秘學者聲稱，知道第三次世界大戰的爆發日期。神秘學者赫拉希歐．維耶加斯自稱是神的信使，相信一場致命的國際大戰將被引發。
According to Mr. Villegas, the war will be started by Trump on May 13. The international conflict will ravage the world for six months but the war is going to end, and the soldiers will soon return to their homes.
維耶加斯指出，這場戰爭將由川普在5月13日啟動。這起國際衝突將會蹂躪世界6個月，但這場戰爭將會終結，將士們很快就會返回家園。
Mr. Villegas said："The main message that people need to know in order be prepared is that between May 13th and October 13 2017, this war will occur and be over with much devastation and death."
維耶加斯說：「人們需要知道以做好準備的主要訊息是，在2017年5月13日至10月13日間，這場戰爭將會發生，並在大量毀滅和死亡下結束。」
He claimed that the chemical attack in Syria was a pre-cursor to World War 3. If Assad is bombed and killed, this could very much fulfil this prophecy because afterwards all hell would break loose.
他聲稱，敘利亞的化武攻擊是第三次世界大戰的先兆。倘若（敘利亞總統）阿塞德遭轟炸身亡，他的預言很有可能實現，因為之後的情勢將是一團亂。
新聞辭典
mystic：名詞，神秘學者，神秘主義者。例句：Mystic is a person who practices mysticism.（神秘學者是實踐神秘主義的人。）
imminent：形容詞，即將發生，迫在眉睫。例句：A storm is imminent.（一場暴風即將來臨。）
all hell breaks loose：成語，頓時亂成一團。例句：One policeman drew his gun and then suddenly all hell broke loose.（一名警員拔出他的手槍，然後頓時亂成一團。）
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 不尋常 白宮邀全體參議員簡報北韓情勢
- 川普新人事 福斯女主播任國務院發言人
- 《中英對照讀新聞》Mystic claims World War 3 is imminent 神秘學者聲稱，第三次世界大戰迫在眉睫
- 佳子公主 9月赴英留學
- 川普妻女被爆失和 關係冷若冰霜
- 鄭文燦斷肋骨還能唱歌？ 幕僚：為了公益強忍疼痛
- 聯開公宅出租率難突破 北市擬「轉租為售」
- 「殷胡會」、「尬一朗」 胡智為一次滿足?
- 惡男性侵5歲男童 重判11年
- 愛迪達酸川普 製造業返歐美是幻想
- 胡智為大聯盟初登板 鎖定巴爾的摩
- NBA》大帝致命三分彈 橫掃溜馬晉級
- 全中運採新規則 分數愈「跆」愈高
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Moriarty expected to bring news on Trump-Xi meet
- 陸客網購爆買日貨 去年首度破1兆日圓
- 反年改群眾施暴 鄭文燦肋骨斷2根
- 池上大坡池開挖 原來要拆人工島
- 殷仔明對費城人 挑戰3連勝
- 金曲歌王助攻 方宥心圓歌手夢
- 基隆太平國小 7月走入歷史
- 虛擬實境新應用 遊戲中做復健
- 鋰電池被偷換中國黑心貨 中市公所4個月3機車自燃
- 婦狂試吃20塊涼糕 攤商罵不要臉遭起訴
- 譽恩和珍雲終結3年情 分手當朋友
- AV奧斯卡 三上悠亞奪最佳女優飆淚
- 捷運萬大線柯怨不積極 新北反擊
- 曾是高中明星四分衛 羅力選擇棒球無悔
- 70噸大理石包圍 94歲老茄苳漸枯
- 雲林拚綠電 德商投資2千億
- 《自由廣場》台灣不是匯率操縱國的三大證據
- 熊子傑接悠遊卡總座？ 柯：還須面試
- 不再寄望美國回頭 日決重新推動TPP
- 〈廢核救家園〉重啟核二廠1號機 台電蠻幹全民公幹
- 大尺寸4K面板出貨逆增 友達亮眼
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Majority dissatisfied with government
- 偏鄉小學 拚特色教學
- NBA》「矮腳虎」客場發威 綠衫軍扳平老八
- 國中「自造者基地」 大樹國中拔頭籌
- 威力彩頭獎連20摃
- 蛋價每斤跌3元 蛋雞場送驗自清
- 全中運》1500公尺自由式 黃國庭再破全國
- 去年三颱今年暖冬 玉荷包產量剩四成
- 美股揚升 那斯達克再創歷史新高
- 《東亞青運在台中》14項賽事場館 彰投也納入
- 全中運》鄭歆瑩百米11"81 史上最速女國中生
標題：《中英對照讀新聞》Mystic claims World War 3 is imminent 神秘學者聲稱，第三次世界大戰迫在眉睫
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email