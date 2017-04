《中英對照讀新聞》Mystic claims World War 3 is imminent 神秘學者聲稱，第三次世界大戰迫在眉睫

2017-04-25

◎陳正健

A mystic who allegedly predicted the presidency of Donald Trump has claimed to know the date World War 3 will break out. Mystic Horacio Villegas, who claims to be a messenger of God, believes a deadly international war will be triggered.

一名據稱準確預測唐納.川普當選(美國)總統的神秘學者聲稱,知道第三次世界大戰的爆發日期。神秘學者赫拉希歐.維耶加斯自稱是神的信使,相信一場致命的國際大戰將被引發。

According to Mr. Villegas, the war will be started by Trump on May 13. The international conflict will ravage the world for six months but the war is going to end, and the soldiers will soon return to their homes.

維耶加斯指出,這場戰爭將由川普在5月13日啟動。這起國際衝突將會蹂躪世界6個月,但這場戰爭將會終結,將士們很快就會返回家園。

Mr. Villegas said:"The main message that people need to know in order be prepared is that between May 13th and October 13 2017, this war will occur and be over with much devastation and death."

維耶加斯說:「人們需要知道以做好準備的主要訊息是,在2017年5月13日至10月13日間,這場戰爭將會發生,並在大量毀滅和死亡下結束。」

He claimed that the chemical attack in Syria was a pre-cursor to World War 3. If Assad is bombed and killed, this could very much fulfil this prophecy because afterwards all hell would break loose.

他聲稱,敘利亞的化武攻擊是第三次世界大戰的先兆。倘若(敘利亞總統)阿塞德遭轟炸身亡,他的預言很有可能實現,因為之後的情勢將是一團亂。

新聞辭典

mystic:名詞,神秘學者,神秘主義者。例句:Mystic is a person who practices mysticism.(神秘學者是實踐神秘主義的人。)

imminent:形容詞,即將發生,迫在眉睫。例句:A storm is imminent.(一場暴風即將來臨。)

all hell breaks loose:成語,頓時亂成一團。例句:One policeman drew his gun and then suddenly all hell broke loose.(一名警員拔出他的手槍,然後頓時亂成一團。)