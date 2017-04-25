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就職百日民調超低 川普罵造假

2017-04-25

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕美國總統川普就任屆滿百日在即，最新民調顯示他的支持率僅約四十二％，讓他大為光火，重砲批評媒體。川普廿三日在「推特」發文，直指該民調是「假的」，且該民調機構在總統大選時「錯很大」。川普並在接受美聯社專訪時表示，已決定不再收看美國有線電視新聞網（CNN）、微軟全國廣播公司（MSNBC）等報導他負面新聞的媒體。

川普推文指稱，「考量到多數媒體報導都是假的，且幾乎全是負面消息，今天發布的新民調非常之好…美國廣播公司新聞網和華盛頓郵報的民調，在選舉期間錯很大（的民調），顯示幾乎所有（我的）支持者都沒有跑票，還有五十三％民眾說我領導有方」。

《美國廣播公司新聞網》和《華盛頓郵報》共同發布的民調顯示，川普的支持率僅約四十二％，《國家廣播公司新聞》和《華爾街日報》廿三日共同發布的最新民調，川普的支持率僅約四十％，川普目前的支持率已創下近代美國總統就任百日的最低紀錄。

美聯社廿四日刊出川普的獨家專訪，他表示自己有時也會對媒體給出的評價感到不解，但已對媒體的負面報導有能力視而不見，「我不看那些東西了」，川普指出他已決定停止觀看CNN、MSNBC等報導他負面新聞的媒體。同時，川普也自認是個不同於以往的總統，並表示就任百日只是總統生涯的一小部份，並非真有其意義。

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