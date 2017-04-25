就職百日民調超低 川普罵造假
2017-04-25
〔編譯劉宜庭／綜合報導〕美國總統川普就任屆滿百日在即，最新民調顯示他的支持率僅約四十二％，讓他大為光火，重砲批評媒體。川普廿三日在「推特」發文，直指該民調是「假的」，且該民調機構在總統大選時「錯很大」。川普並在接受美聯社專訪時表示，已決定不再收看美國有線電視新聞網（CNN）、微軟全國廣播公司（MSNBC）等報導他負面新聞的媒體。
川普推文指稱，「考量到多數媒體報導都是假的，且幾乎全是負面消息，今天發布的新民調非常之好…美國廣播公司新聞網和華盛頓郵報的民調，在選舉期間錯很大（的民調），顯示幾乎所有（我的）支持者都沒有跑票，還有五十三％民眾說我領導有方」。
《美國廣播公司新聞網》和《華盛頓郵報》共同發布的民調顯示，川普的支持率僅約四十二％，《國家廣播公司新聞》和《華爾街日報》廿三日共同發布的最新民調，川普的支持率僅約四十％，川普目前的支持率已創下近代美國總統就任百日的最低紀錄。
美聯社廿四日刊出川普的獨家專訪，他表示自己有時也會對媒體給出的評價感到不解，但已對媒體的負面報導有能力視而不見，「我不看那些東西了」，川普指出他已決定停止觀看CNN、MSNBC等報導他負面新聞的媒體。同時，川普也自認是個不同於以往的總統，並表示就任百日只是總統生涯的一小部份，並非真有其意義。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
- 不尋常 白宮邀全體參議員簡報北韓情勢
- 川普新人事 福斯女主播任國務院發言人
- 《中英對照讀新聞》Mystic claims World War 3 is imminent 神秘學者聲稱，第三次世界大戰迫在眉睫
- 佳子公主 9月赴英留學
- 川普妻女被爆失和 關係冷若冰霜
網友回應
熱門新聞
- 鄭文燦斷肋骨還能唱歌？ 幕僚：為了公益強忍疼痛
- 聯開公宅出租率難突破 北市擬「轉租為售」
- 無照惡男撞UBike妹 搶手機阻報案
- 高國輝、鄭鎧文 5月復出有譜
- 《舉重妖精》愛真的 李聖經姊弟戀南柱赫
- 時隔13年 南風澳地方誌復刊
- 風機太近彰濱廠區 總統府聽到了
- 譽恩和珍雲終結3年情 分手當朋友
- 綠島「豆丁海馬」 觀賞正是時候
- 陸客網購爆買日貨 去年首度破1兆日圓
- 反年改群眾施暴 鄭文燦肋骨斷2根
- 製麵工手捲入機台 11醫護現場截肢救命
- 《自由廣場》兩輪選舉制 民進黨初選宜參用
- 清境高空步道 擬採預約加總量管制
- 中職7月明星賽 小鮮肉對決老大哥
- 防醫療暴力 新北警快打部隊啟動
- 〈單身拼圖〉經濟學家的愛情觀
- 龍源國小 打造茶藝小棧
- 遇車禍 拍照記車牌自保
- 東山咖啡花爆開 農民樂「豆子採不完 」
- 全中運》1500公尺自由式 黃國庭再破全國
- 因為「很敢」 胡智為「美」夢成真
- 加班費多了 1-2月年增12.5％
- 茶博擬遷沙雕區 農業處打臉林明溱
- 紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程
- 蛋價每斤跌3元 蛋雞場送驗自清
- 八田與一堅持建設 嘉南荒漠變良田
- 養豬場排廢水臭20年 暗夜抓到了
- 里鄰調整 民政局長: 年底完成
- 寶獅被控排放檢測造假 法檢偵辦
- 竹縣4國小新生超額 218名需轉介
- 熊子傑接悠遊卡總座？ 柯：還須面試
- 法總統決選 馬克宏須大勝 國會選舉才有贏面
- 第一仗 打破左右對決 挫殺民粹銳氣
- 《自由廣場》台灣不是匯率操縱國的三大證據
- 《TAIPEI TIMES 焦點》March’s jobless rate was 3.78％
- 《謠言終結站》吃薑黃可以抗癌？ 食藥署︰尚無定論
- 今西部高溫達30度 明午後鋒面來襲變天！
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Majority dissatisfied with government
- 新光三越寵愛媽咪 優惠優於週年慶
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：就職百日民調超低 川普罵造假
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分