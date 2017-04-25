川普妻女被爆失和 關係冷若冰霜
〔編譯周虹汶／綜合報導〕儘管偶爾隨夫婿川普現身公開場合，美國當今第一夫人梅蘭妮亞異常低調，早已成為外界茶餘飯後話題。美國媒體近日踢爆，梅蘭妮亞壓根不想當第一夫人，但也不滿繼女伊凡卡越俎代庖，兩人關係「冷若冰霜」；而且，由於她和川普對頭銜的興趣大不相同，過去習慣無聲的梅蘭妮亞視其為負擔，夫妻關係陷入空前低潮。
不滿伊凡卡越俎代庖
美國時尚雜誌《浮華世界》（Vanity Fair）本月報導指出，當初以斯洛維尼亞模特兒身分圓了「美國夢」的梅蘭妮亞，其實根本不把「第一夫人」頭銜放眼裡，因為她對公眾事務沒有興趣，如今出席活動皆是百般猶豫。她不關心川普仕途，也不熱中慈善活動，既然不走曼哈頓上流社會菁英們賢內助的那一套，在促進寵物權益議題上，第一夫人當然也就顯得有氣無力。
事實上，早在去年大選前，她和川普的獨子巴隆學校裡的其他家長，就覺得她「看起來真的很瘦、很累、很慘」；加上兩人貌合神離，川普甚至在就職大典上對她面露慍色，都讓一月間抗議川普上台的「女人大遊行」看不下去，要大家「＃救救梅蘭妮亞」、「＃悲慘梅蘭妮亞」。
迄今，梅蘭妮亞對可能的安全顧慮仍無動於衷，還留在紐約陪伴十一歲的巴隆繼續當地學業。伊凡卡則早就入主白宮西廂，上月底更進一步接受川普授予的無給薪總統顧問一職，不顧蜚短流長，繼續周旋於全球政商名流間，僅強調白宮內不單「第一夫人」，還有許多女性適合的角色，力圖破除「女代母職」的傳言。對此，白宮也強調，這對繼母女其實關係緊密。
共和黨策士︰她要奪回地位
不過，共和黨策士雅各布斯（Cheri Jacobus）認為，梅蘭妮亞並非弱不禁風，選戰時期還矢言對抗網路霸凌，儘管具體行動付之闕如，「唯一奮起而為的行動是，關注她自己」。現在，梅蘭妮亞似乎已準備好奪回她的地位，她最近經常在華府出現，二十二日首度與川普訪問退伍軍人醫院。
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