美軍沖繩基地外商店 異常冷清
2017-04-25
〔編譯林翠儀／綜合報導〕受到朝鮮半島情勢緊張影響，美國在遠東地區最大的空軍基地——沖繩嘉手納基地，也出現異於往常的緊張氣氛。日本「產經新聞」報導，嘉手納基地附近以美軍為主要客群的餐廳和商店，最近幾乎看不到美軍上門。當地美國空軍大兵表示，現在不是飲酒作樂的時候。
嘉手納基地位於沖繩本島中部的嘉手納町，這座美軍基地裡有兩條長達三千七百公尺的跑道，是美國在遠東地區最大的空軍基地，有近兩百架軍機長駐，其中包括F-22及F-16等主力戰機，主要部署的部隊為美國空軍第十八聯隊。
嘉手納基地附近最熱鬧的一條商店街每到週末假日便車水馬龍。然而，產經記者二十一日走訪當地，卻發現街上十分冷清。有一家美國大兵經常光顧的咖哩店，裡頭竟然只有數名在地年輕人和帶著幼兒的母親，平時街道上停滿掛有美軍車牌的汽車也不見蹤影。
睽違6年 再度空降訓練
該記者好不容易找到一家小酒吧，但店裡僅有四名美國大兵正在喝酒，其中一名二十六歲大兵兩個月前才被調來嘉手納。他表示，部隊未下達特別警戒命令，但最近的氣氛不太適合成群結隊地飲酒作樂，畢竟位處最前線的基地，緊張的氣氛也不太一樣。
嘉手納基地的緊張氣氛在營區內更為明顯。日本媒體報導，二十四日基地舉行空降訓練，從早上八點多到九點半左右，共分五梯次進行，共三十名傘兵從MC-130特種作戰飛機空降至基地內。
嘉手納基地在一九六五年曾發生空投意外，當地一名小學女生遭空投的拖車壓死，引發居民抗議。後來，經日美政府協調將空降訓練移往他處，避免在嘉手納基地進行。嘉手納基地上次進行空降訓練是在二○一一年，相隔六年的空降訓練再次引發居民不滿。
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