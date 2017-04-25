| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 國際

美軍沖繩基地外商店 異常冷清

2017-04-25

〔編譯林翠儀／綜合報導〕受到朝鮮半島情勢緊張影響，美國在遠東地區最大的空軍基地——沖繩嘉手納基地，也出現異於往常的緊張氣氛。日本「產經新聞」報導，嘉手納基地附近以美軍為主要客群的餐廳和商店，最近幾乎看不到美軍上門。當地美國空軍大兵表示，現在不是飲酒作樂的時候。

嘉手納基地位於沖繩本島中部的嘉手納町，這座美軍基地裡有兩條長達三千七百公尺的跑道，是美國在遠東地區最大的空軍基地，有近兩百架軍機長駐，其中包括F-22及F-16等主力戰機，主要部署的部隊為美國空軍第十八聯隊。

嘉手納基地附近最熱鬧的一條商店街每到週末假日便車水馬龍。然而，產經記者二十一日走訪當地，卻發現街上十分冷清。有一家美國大兵經常光顧的咖哩店，裡頭竟然只有數名在地年輕人和帶著幼兒的母親，平時街道上停滿掛有美軍車牌的汽車也不見蹤影。

睽違6年 再度空降訓練

該記者好不容易找到一家小酒吧，但店裡僅有四名美國大兵正在喝酒，其中一名二十六歲大兵兩個月前才被調來嘉手納。他表示，部隊未下達特別警戒命令，但最近的氣氛不太適合成群結隊地飲酒作樂，畢竟位處最前線的基地，緊張的氣氛也不太一樣。

嘉手納基地的緊張氣氛在營區內更為明顯。日本媒體報導，二十四日基地舉行空降訓練，從早上八點多到九點半左右，共分五梯次進行，共三十名傘兵從MC-130特種作戰飛機空降至基地內。

嘉手納基地在一九六五年曾發生空投意外，當地一名小學女生遭空投的拖車壓死，引發居民抗議。後來，經日美政府協調將空降訓練移往他處，避免在嘉手納基地進行。嘉手納基地上次進行空降訓練是在二○一一年，相隔六年的空降訓練再次引發居民不滿。

廣告
  • 美軍常去的餐廳和商店地區異常冷清。 （取自網路）

    美軍常去的餐廳和商店地區異常冷清。 （取自網路）

  • 一架日本航空自衛隊F-15戰機在沖繩那霸基地起飛。（路透檔案照）

    一架日本航空自衛隊F-15戰機在沖繩那霸基地起飛。（路透檔案照）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧蔥爆胡椒蝦
好清爽✧鹹蛋炒苦瓜
吃甜甜✧桂花綠豆糕
保留肉汁靠這步驟！
轉寄

標題：美軍沖繩基地外商店 異常冷清


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月25日‧星期二‧丁酉年三月廿九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.