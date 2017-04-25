南韓反砲兵定位雷達 可確認北韓陣地

2017-04-25

南韓國防部防衛事業廳二十四日透露，耗時五年五個月、投資五四○億韓元（約十五．六億台幣）研發的「反砲兵偵校定位雷達—二型」（counter-artillery detection radar-II），將於明年開始服役。反砲兵偵校定位雷達—二型可在追蹤北韓火砲發射的砲彈後，確認砲彈發射陣地的位置，將資訊自動傳輸給南韓軍砲兵部隊，適時打擊北韓發射陣地。反砲兵偵校定位雷達—二型的有效測程超過六十公里，大幅提升南韓軍反砲兵能力，且國產化率達九成五，維修所需費用也低於外國產品。（歐新社）