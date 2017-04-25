美大使︰北韓若再核試 川普將反擊

2017-04-25

〔編譯茅毅、林翠儀／綜合報導〕在國際社會擔心北韓恐於廿五日「建軍節」八十五週年之際進行第六次核試爆或試射彈道飛彈的情況下，美國總統川普二十三日分別和中國國家主席習近平與日本首相安倍晉三通電話，會商朝鮮半島情勢。白宮更在聲明中以罕見的強烈字眼指出，川普在和習近平通話時「批評北韓好戰成性」，強調平壤的舉動破壞朝鮮半島穩定。美國駐聯合國大使海利（Nikki Haley）則警告，若北韓再次進行核試，美國不排除予以攻擊。

北韓今建軍節 川普斥好戰成性、破壞穩定

在此同時，美國國會參議院高層幕僚透露，川普政府高層官員二十四日將在白宮舉行罕見的簡報會，對參院全體議員說明北韓情勢。在朝鮮半島緊張情勢升高之際，這項非比尋常的安排引發關注。據報導，全部一百名參議員都獲邀前往白宮，聽取由國務卿提勒森（Rex Tillerson）、國防部長馬提斯（Jim Mattis）、國家情報首長柯茨（Dan Coats）和美軍參謀首長聯席會議主席鄧福德等官員所作的簡報。

罕見！ 川普政府高層 對所有參議員說明情勢

軍事行動方面，除日本海上自衛隊驅逐艦已加入該美國海軍「卡爾文森號」航空母艦打擊群在西太平洋的演習外，南韓廿四日表示，也擬與該打擊群進行海上聯合演習。南韓國防部發言人文尚均表示，針對北韓核試，美軍與韓軍已做好充分準備。北韓勞動黨機關報《勞動新聞》廿四日則警告，若美國做出愚蠢的軍事挑釁，應考慮可能引發的任何災難後果，否則「等待著侵略者的只有死屍」。

不到一個月，美、中兩國元首不僅舉行「川習會」當面會晤，更已通話兩次，互動頻繁全因朝鮮半島情勢緊張。白宮聲明指出，川、習兩人在電話中就北韓問題交換意見，同意平壤飛彈和核計畫引發的威脅迫在眉睫，雙方將在朝鮮半島非核化上協調合作。然而，儘管北京愈來愈擔心在情勢失控下爆發戰爭，以及北韓陷入混亂而崩潰，習近平仍向川普表示，堅決反對違反聯合國安理會決議的任何行為，期盼有關各方保持克制，避免加劇情勢緊張。

川普和習近平、安倍通電話 南韓稱已做好準備

美國駐聯合國大使海利廿四日在國家廣播公司（ＮＢＣ）節目「今日秀」（Today Show）上表示，除非金正恩授美方以口實，例如攻擊美軍基地或發射洲際彈道飛彈，否則華府不會對他「做什麼事（do something）」。但若平壤再次進行核試或試射飛彈，美國不排除將對北韓施以打擊，「我認為，屆時（川普）總統將會出手，並決定怎麼做。」

另外，川普與安倍的通話，則討論雙方「共同關切的一系列區域與全球議題」，時間約半小時，這是川普和安倍兩人本月九日以來雙方第三度透過電話熱線會談。安倍在會談後向媒體表示，他和川普兩人一致同意要求北韓克制，並敦促中國對北韓發揮更大的影響力。