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《中日對照讀新聞》瞬時に会計 コンビニ全店でセルフレジ導入へ 25年めど 瞬間結帳 日超商2025年可望引進自動收銀機

2017-04-24

◎林翠儀

経済産業省は18日、コンビニ大手5社と協力し、電子的に商品情報を記憶したICタグを2025年までに全商品（計約1000億個）に貼り付けることを目標とした「コンビニ電子タグ１千億枚宣言」を発表した。

日本經濟產業省18日發表「超商電子標籤1000億枚宣言」，將與5大便利超商巨擘合作，希望在2025年前讓所有架上商品（約1000億個），貼上電子化記錄商品資訊的IC標籤。

コンビニ各社は買い物客がかごを置くだけで瞬時に自分で会計できる「セルフレジ」の普及を進め、国内全店舗への導入を目指す。サービス効率化で人手不足に対応する。

各家超商打算普及這種顧客只需將商品放進購物籃中，便能瞬間結帳的「自動收銀機」，並希望對國內的所有店鋪全面引進，透過效率化服務解決人手不足的問題。

取り組みを進めるのはセブン―イレブン・ジャパン、ファミリーマート、ローソン、ミニストップ、ニューデイズの各店。18年をめどに一部地域で実証実験を開始する。商品の包装に値段などのデータを書き込んだICタグを取り付け、セルフレジの台に読み取り機能を搭載する。素早い精算が可能となり、待ち時間の短縮につながる。

加入推廣的超商包括7-Eleven日本、全家、羅森、迷你島（MINISTOP）和NewDays等，預定2018年在部分地區的超商展開試營運。商品包裝上安裝記錄價格等資訊的IC標籤，自動收銀機具備自動讀取功能，可快速結算，縮短顧客等待的時間。

ニュース・キーワード

までに：在…之前、到…為止

例：厚生労働省（こうせいろうどうしょう）は、現在（げんざい）1億（おく）2700万（まん）人（にん）の日本（にほん）の人口（じんこう）が2065年までに4000万人近（ちか）く減少（げんしょう）すると予測（よそく）。（厚生勞動省預測，目前1億2700萬的日本人口，到2065年將減少近4000萬人。）

だけで：光…就…、只要…就…

例：かわいい犬猫（いぬねこ）の動画（どうが）を見（み）るだけで元気（げんき）が出（で）る。（光看可愛的貓狗動畫就能精神百倍。）

漢字を読みましょう

瞬時（しゅんじ）／会計（かいけい）／導入（どうにゅう）／協力（きょうりょく）／宣言（せんげん）／普及（ふきゅう）／効率化（こうりつか）／包装（ほうそう）／精算（せいさん）／短縮（たんしゅく）

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