美航機組員強奪嬰兒車 母抱嬰痛哭
〔編譯劉宜庭／綜合報導〕美國聯合航空公司兩週前才因強拖旅客下機招致輿論抨擊，其競爭對手美國航空公司（American Airlines）日前也爆出機組人員對乘客動粗風波，一名母親疑似因機組員試圖強行取走嬰兒車而淚灑機艙，同機乘客並為此和機組員發生激烈衝突，對峙過程被同機乘客拍下並上傳網路，令美航飽受輿論抨擊。
此事發生在美國航空一架從舊金山飛往達拉斯的班機，拍攝雙方對峙過程的艾迪揚沙亞（Surain Adyanthaya）廿一日將影片上傳「臉書」，並留言表示，「天呀！就在我搭乘的航班上，美航員工從抱著嬰兒的女士手中暴力奪走嬰兒車，還想和為她挺身而出的乘客打架。」
影片並未記錄到機組員奪走嬰兒車的畫面，只見該名母親失控大哭，機長和機組員卻冷漠地站在一旁，一名本來坐著的男乘客站起來對機組員說，「我不可能眼睜睜看著這事發生，你要是這樣對我，我一定打趴你。」被威脅的機組員則大喊，「站在那裡不要動」。而隨著該名母親的啜泣聲加劇，機組員又大喊，「打我呀！過來打我呀！你根本不知道發生什麼事。」男乘客則回嗆，「我才不管發生什麼，你就是在傷害嬰兒。」
事發時正等待登機的乘客摩根（Olivia Morgan）向洛杉磯電視台《KTLA-TV》表示，「那名機組員把嬰兒車從母親身旁摔開，她抱著嬰兒開始啜泣，另外一名嬰兒則坐在一旁。」。
這段在網路瘋傳的影片令美航招致批評，美航廿二日透過電子郵件表示，已著手調查此事，並已將該名機組員停職。美航向該名母親及其家屬、受此事影響的乘客致歉，並表示該名母親及其家屬選擇搭乘其他航班，該公司在剩餘旅程中協助其升級為頭等艙。
美航強調，該段影片不代表美航的價值觀，美航極其在乎乘客，該公司機組員在服務乘客時絕對沒有缺乏同情心或耐心。代表美航空服員的職業空服員協會廿三日則發表聲明表示，美航及大眾不應在事實尚未釐清前妄下定論；該會會長羅斯（Bob Ross）指出，影片顯示乘客使用暴力威脅機組員，「這可不是件小事」。
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標題：美航機組員強奪嬰兒車 母抱嬰痛哭
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