| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
法總統大選首輪投票 馬克宏、勒班篤定進第二輪
 首頁 > 國際

川普打破慣例 就職百日改辦群眾集會

2017-04-24

拒出席白宮記者年度晚宴

〔編譯陳正健／綜合報導〕美國總統川普執政即將屆滿百日，但至今仍延續選戰造勢風格。他二十二日推文宣佈，將於就職百日當天舉行盛大集會，且不按慣例參加白宮記者年度晚宴，再度打破政治傳統。依照往例，此刻為美國總統的「蜜月期」，亦是執政「試金石」，但最新民調顯示，川普目前的支持率僅約四十二％，創下近代總統上任百日的最低紀錄。

川普推文指出，他將於四月二十九日執政百日當晚，在賓州舉行「盛大」集會。當天正是年度白宮記者晚宴日，意味他確定不會參加這場盛會。

自上任以來，川普與美國主流媒體間劍拔弩張。他早在二月就已宣佈不會出席今年晚宴，二十一日甚至推文痛批，以百日政績衡量新政府為「荒謬標準」，無論他百日達成多少成就，媒體都會加以否定。

稱百日政績衡量施政太荒謬

據悉，這場集會並非由白宮舉行，而是由川普的連任競選團隊辦理。該團隊執行主任格拉斯納（Michael Glassner）宣稱，此為宣傳川普公開露面的有效方法，同時讓場地座無虛席。該集會將使用選戰資金，並販賣競選商品，例如寫有「讓美國再次偉大」的帽子等。

美國總統執政百日之所以受到重視，乃前總統小羅斯福「百日新政」以來的傳統。按照往例，美國總統執政百日內仍屬「蜜月期」，仍維持勝選時的聲望，但根據《美國廣播公司新聞網》和《華盛頓郵報》共同進行的最新民調，川普此刻的支持率僅約四十二％，為一九四五年二次世界大戰結束以來、執政百日期間最不受歡迎的美國總統。

不過，民調也顯示，去年總統大選投給川普的支持者中，仍有九十六％力挺他；若今日再次投票，他們仍會投給川普，僅約二％感到後悔，顯示其白人、大學以下男性等基本盤依然穩固。

廣告
  • 美國總統川普執政即將屆滿百日，他將在二十九日當天舉行群眾集會，打破歷年政治傳統。圖為科學家與其支持者二十二日在洛杉磯市區舉行「遊行挺科學」活動，抗議川普大幅削減科學研究經費，有人高舉印有川普肖像並寫有「讓俄羅斯再次偉大」字樣的看板。（美聯社）

    美國總統川普執政即將屆滿百日，他將在二十九日當天舉行群眾集會，打破歷年政治傳統。圖為科學家與其支持者二十二日在洛杉磯市區舉行「遊行挺科學」活動，抗議川普大幅削減科學研究經費，有人高舉印有川普肖像並寫有「讓俄羅斯再次偉大」字樣的看板。（美聯社）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 川普就職
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
蔬食✧泡菜蔬菜煎餅
養生餐✧紅麴炒飯
港式✧蠔油炒牛肉
古早味排骨這樣滷！
轉寄

標題：川普打破慣例 就職百日改辦群眾集會


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月24日‧星期一‧丁酉年三月廿八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.