川普打破慣例 就職百日改辦群眾集會

2017-04-24

拒出席白宮記者年度晚宴

〔編譯陳正健／綜合報導〕美國總統川普執政即將屆滿百日，但至今仍延續選戰造勢風格。他二十二日推文宣佈，將於就職百日當天舉行盛大集會，且不按慣例參加白宮記者年度晚宴，再度打破政治傳統。依照往例，此刻為美國總統的「蜜月期」，亦是執政「試金石」，但最新民調顯示，川普目前的支持率僅約四十二％，創下近代總統上任百日的最低紀錄。

川普推文指出，他將於四月二十九日執政百日當晚，在賓州舉行「盛大」集會。當天正是年度白宮記者晚宴日，意味他確定不會參加這場盛會。

自上任以來，川普與美國主流媒體間劍拔弩張。他早在二月就已宣佈不會出席今年晚宴，二十一日甚至推文痛批，以百日政績衡量新政府為「荒謬標準」，無論他百日達成多少成就，媒體都會加以否定。

稱百日政績衡量施政太荒謬

據悉，這場集會並非由白宮舉行，而是由川普的連任競選團隊辦理。該團隊執行主任格拉斯納（Michael Glassner）宣稱，此為宣傳川普公開露面的有效方法，同時讓場地座無虛席。該集會將使用選戰資金，並販賣競選商品，例如寫有「讓美國再次偉大」的帽子等。

美國總統執政百日之所以受到重視，乃前總統小羅斯福「百日新政」以來的傳統。按照往例，美國總統執政百日內仍屬「蜜月期」，仍維持勝選時的聲望，但根據《美國廣播公司新聞網》和《華盛頓郵報》共同進行的最新民調，川普此刻的支持率僅約四十二％，為一九四五年二次世界大戰結束以來、執政百日期間最不受歡迎的美國總統。

不過，民調也顯示，去年總統大選投給川普的支持者中，仍有九十六％力挺他；若今日再次投票，他們仍會投給川普，僅約二％感到後悔，顯示其白人、大學以下男性等基本盤依然穩固。