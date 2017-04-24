川普打破慣例 就職百日改辦群眾集會
2017-04-24
拒出席白宮記者年度晚宴
〔編譯陳正健／綜合報導〕美國總統川普執政即將屆滿百日，但至今仍延續選戰造勢風格。他二十二日推文宣佈，將於就職百日當天舉行盛大集會，且不按慣例參加白宮記者年度晚宴，再度打破政治傳統。依照往例，此刻為美國總統的「蜜月期」，亦是執政「試金石」，但最新民調顯示，川普目前的支持率僅約四十二％，創下近代總統上任百日的最低紀錄。
川普推文指出，他將於四月二十九日執政百日當晚，在賓州舉行「盛大」集會。當天正是年度白宮記者晚宴日，意味他確定不會參加這場盛會。
自上任以來，川普與美國主流媒體間劍拔弩張。他早在二月就已宣佈不會出席今年晚宴，二十一日甚至推文痛批，以百日政績衡量新政府為「荒謬標準」，無論他百日達成多少成就，媒體都會加以否定。
稱百日政績衡量施政太荒謬
據悉，這場集會並非由白宮舉行，而是由川普的連任競選團隊辦理。該團隊執行主任格拉斯納（Michael Glassner）宣稱，此為宣傳川普公開露面的有效方法，同時讓場地座無虛席。該集會將使用選戰資金，並販賣競選商品，例如寫有「讓美國再次偉大」的帽子等。
美國總統執政百日之所以受到重視，乃前總統小羅斯福「百日新政」以來的傳統。按照往例，美國總統執政百日內仍屬「蜜月期」，仍維持勝選時的聲望，但根據《美國廣播公司新聞網》和《華盛頓郵報》共同進行的最新民調，川普此刻的支持率僅約四十二％，為一九四五年二次世界大戰結束以來、執政百日期間最不受歡迎的美國總統。
不過，民調也顯示，去年總統大選投給川普的支持者中，仍有九十六％力挺他；若今日再次投票，他們仍會投給川普，僅約二％感到後悔，顯示其白人、大學以下男性等基本盤依然穩固。
看更多！請加入自由時報粉絲團
相關關鍵字： 川普就職
國際‧本日最多瀏覽
- 法總統大選首輪投票 馬克宏、勒班篤定進第二輪
- 美海軍證實 卡爾文森號在菲律賓海操演
- 《東京觀察》砍斷八田的頭 砍不斷台日友誼
- 川普打破慣例 就職百日改辦群眾集會
- 《中英對照讀新聞》Huge Canadian river disappears in matter of days－加拿大的大河在幾天內消失不見
網友回應
熱門新聞
- 台灣警車採最低價標 順順開沒問題、拿來追車就…
- 退撫基金不會破產？ 銓敘部駁斥
- 紫藤社造 環山部落彩繪牆迎賓
- 台中查戴奧辛雞蛋 70餘業者過關
- 書劍集》玩命關頭的轉機
- 雙重戰結局「1」樣 兄弟氣走猿
- 便道淹沒 南橫勤和新橋提前開放
- 自由廣場》〈澄社評論〉年金改革與世代正義
- 三太子男網》盧彥勳強勢封王 挑戰賽第27冠
- 厲害！1對26下盲棋 趙奕帆獲「15勝3負8和」
- 柯南劇場版哪部最經典？ 鄉民熱議
- 舒子晨脫了 全裸跳鋼管
- 〈熱門族群〉進入交屋高峰 華固、日勝生當營建領頭羊
- 社論》成長是化解社會矛盾的良藥
- 【愛讀書】 《男朋友們》
- 電影《叫我第一名》 改編真人故事
- 【藝文短訊】 馬紹．阿紀講泰雅文學
- 電台情人李季準74歲辭世 磁性嗓音成絕響
- 男星顧毛孩有一套 竟會特殊才藝
- 殷仔若在小熊 拚無安打OK
- 自由廣場》「假帳真查」的兆豐案
- 豪宅隕落 2百萬俱樂部會員大減
- 小檔案／亞太2號 啟用16年6度斷訊
- 婦聯會：成員皆官夫人 比較好募款
- 自由談》反年金改革，暴力上綱，露下限！
- 謝長廷開球 西武台灣日橫掃火腿
- 《星期專訪》政院年改執行長林萬億︰先解年金破產危機 再求自足平衡
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Bill to propose CKS hall, statue moves
- 日看桐花夜賞螢 魚池生態美食攬客
- 展店泡沫化 美零售業掀關門潮
- 告訴你喔 頭獎得主多這樣做
- 呂承祐為《釧兒》吃素 張芳瑜曾志遠被拱在一起
- 嚴爵29歲新出發 勇跨戲劇第一步
- 興航A330、A321機隊 找到買家
- IMFC公報 仍棄守「對抗保護主義」承諾
- 〈上班一族4月徵文〉外派經驗談
- 勤務重流動性高 菜鳥當先鋒
- 罹癌主播麻央病情惡化 再次住院
- 自由廣場》戴奧辛雞蛋 業者也是受害者
- 中華電海纜故障 最快5/8修復
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：川普打破慣例 就職百日改辦群眾集會
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分