北韓3拘美公民 疑當人質
〔編譯張沛元／綜合報導〕南韓媒體二十三日報導，韓裔美國公民金相德（Kim Sang-duk或Tony Kim，譯音）日前在準備離開北韓時遭到逮捕，原因不明。金相德是平壤當局迄今拘押的第三名美國公民，前兩人皆已認罪且被處以重刑。
南韓聯合通訊社引述匿名消息人士的話指出，金相德是在二十一日準備離開北韓時，在平壤國際機場被捕。北韓平壤科學技術大學（ＰＵＳＴ）校監朴贊謨證實，被捕男子是來自該校姊妹校中國吉林省延邊大學科學技術學院（ＹＵＳＴ）的教授金相德，現年五十八歲，過去一個月客座該校，教授會計課程。
美國國務院表示，已知悉又有美國公民遭北韓逮捕的報導，但以隱私為由，不願進一步評論。南韓統一部與情報機構也無法證實這項報導。南韓首爾的「世界朝鮮研究中心」主任、脫北者安燦日表示，根據他在北韓的消息管道，金相德確實被捕；北韓當局之所以迄今仍三緘其口，是因尚未完成調查。
目前還不清楚金相德罪名。朴贊謨說，應與金相德在該校的工作無關；金相德滯留北韓期間，曾參與協助孤兒院等校外活動。
安燦日指出，對平壤當局而言，此刻逮捕一名美國人當人質相當重要，可阻止華府對北韓領導人金正恩發動秘密軍事行動，推翻其政權；金相德的美國公民身分與任職於中國的經歷，顯示此舉乃衝著美國與中國而來。美國總統川普曾呼籲北韓主要靠山中國採取強硬手段，以約束北韓的核子與飛彈計畫。
這是北韓當局迄今拘押的至少第三名美國公民，前兩人分別是坦承竊取政治宣傳標語的二十二歲美國大學生瓦姆比爾，去年三月遭判處勞改十五年，以及坦承從事間諜活動的六十二歲韓裔美籍牧師金東哲，去年四月遭判處勞改十年。此外，韓裔加拿大籍牧師林鉉洙（Hyeon Soo Lim，譯音）也遭北韓當局指控犯下顛覆國家罪，判處終身勞役。
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