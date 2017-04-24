北韓嗆擊沉美航艦 核武攻澳

2017-04-24

〔編譯孫宇青／綜合報導〕為因應東北亞一觸即發的情勢，正駛向朝鮮半島海域的美國海軍「卡爾文森號」航空母艦打擊群，廿三日與日本海上自衛隊兩艘護衛艦會合，展開海上聯合訓練。然而，北韓仍高調嗆聲，已準備好擊沉美國航艦，甚至威脅要對力挺美國的澳洲發動核武攻擊，遭澳洲及盟友紐西蘭強烈反擊。澳、紐兩國廿三日強調，與美國同盟的立場堅定不移。

路透報導，「卡爾文森號」率領「夏普倫湖號」（USS Lake Champlain）巡洋艦、「墨菲號」（USS Michael Murphy）驅逐艦等，日前結束與澳洲海軍在印度洋的聯合演訓後，正加速北上趕赴朝鮮半島外海備戰，並已和日本艦隊會合演訓，近日就可能抵達朝鮮半島外海。

針對步步進逼的美軍航艦打擊群，北韓勞動黨機關報「勞動新聞」廿三日以大篇幅回應，稱美國航艦宛如「噁心的動物」，北韓人民軍正好可藉此機會「秀拳頭」，甚至聲稱已做好作戰準備，「將一舉擊潰美國航艦」。事實上，北韓繼十五日「太陽節」舉行閱兵，並於隔日試射飛彈後，廿五日將迎接人民軍建軍八十五週年的「建軍節」。外界擔心，平壤可能趁機第六度核試爆。

另一方面，美國副總統彭斯日前訪問澳洲時，澳洲外交部長畢紹普指控北韓是「嚴重威脅」，將對平壤實施進一步制裁。對此，北韓外交部一名發言人接受官媒「朝鮮中央通信社」訪問時警告，北韓發展核武為「完全正當防衛的行為」，畢紹普發言前必須「仔細思考後果」；該名發言人還威脅，若坎培拉盲目跟從美國，刻意孤立及壓制北韓，就是在「自尋死路」，平壤將對澳洲採取核攻擊。

澳紐轟北韓無法無天

對此，澳洲及其盟友紐西蘭廿三日強烈反擊，指控北韓屢次朝日本海試射飛彈，又頻頻語帶威脅破壞區域穩定，根本是「無法無天、心懷不軌」。畢紹普也反諷平壤當局應多為長期受苦的民眾謀福祉，而非「燒錢製造大規模毀滅性武器」。澳洲總理滕博爾隨後也同意彭斯所言，指稱中國確實對北韓有影響力，呼籲中方加強施壓北韓，促其放棄發展核武；同時，美、澳合作推動朝鮮半島無核化的決心「堅定不移」。