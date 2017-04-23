法國大選》勒班主張法國優先 女版川普

2017-04-23

〔編譯孫宇青、駐歐洲特派記者胡蕙寧／綜合報導〕代表極右派政黨「民族陣線」角逐法國總統的瑪琳．勒班，承繼其父親的極右理念和價值觀，在英美等西方強權相繼吹起「向右轉」號角的時代，帶領政黨突破過往流於仇恨、敵視的窠臼，打著「為法國人民而選」的旗幟，成為此次大選中最勢不可擋的候選人，也可能成為一九五八年法國第五共和成立以來第一位女總統。

現年四十九歲的勒班，是「民族陣線」創黨元老、前主席老勒班（Jean-Marie Le Pen）的小女兒，在父親參政的耳濡目染之下，從小即對政治培養熱情，還曾形容這股熱情猶如「體內的病毒」。律師出身的勒班，二○○四年出任歐洲議會議員至今，二○一一年更從父親手中正式接下「民族陣線」主席的重任，並於隔年初次出馬競選總統，但僅在首輪投票排名第三，未能進入決選。

曾預言歐盟「將死」

儘管當年出師不利，但勒班主導「民族陣線」六年來，堅定領導該黨擺脫其父親所留下的「老舊體質」，例如反猶太主義和種族歧視等，甚至不惜於二○一五年將不願改變極端立場的父親開除黨籍，以便著力將該黨形象塑造成左、右派兼容的「愛國者政黨」，並逐步透過地方、區域和歐洲選舉累積實力，例如於一四年的法國地方選舉拿下多個城鎮，在同年的歐洲議會選舉，得票率更勝過其他法國政黨，成功為自己競選總統攢籌碼。

近年來，勒班高呼的「反全球化、反菁英建制」口號，隨著英國公投脫歐、川普當選美國總統等事件推波助瀾下，在國內得到更多回響。勒班將法國經濟困境歸咎於大量移民，要求立即遣返所有非法移民，將每年收容移民數降至一萬人，並指出歐盟是罪魁禍首，甚至預言歐盟「將死」。

她在大選中提出「經濟愛國主義」路線，一反過去被批評為模糊無料的經濟政策，宣揚高關稅保護本國產業創造就業機會，恢復「法國榮耀」。她不僅有意舉行法國脫歐公投，還打算捨棄歐元、退出申根區、採取「法國優先」的工作和公共房屋政策，並向法籍海外設廠公司的進口產品課稅三十五％，退休年齡設在六十歲，一週工時定為三十五小時，被視為「法國川普」。

她在二○○四年擔任歐洲議會議員至今，日前因議員款項挪用問題，遭到歐洲議會暫停議員豁免權以利司法調查，但這項舉動被她視為政治迫害，對她的民調也毫無影響。此外，離婚兩次、撫養三名孩子的勒班，極力避免私事成為鎂光燈焦點，反而在總統電視辯論會上強調：「我是代表全體法國民眾的候選人。」