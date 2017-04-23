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法國大選》馬克宏喊非左非右 親商親歐

2017-04-23

〔編譯茅毅、駐歐洲特派記者胡蕙寧／綜合報導〕不過三年前，曾是銀行家、擔任過經濟部長的馬克宏在法國還沒什麼知名度，如今民調顯示，這位親商、親歐盟且親全球主義的自由派政治新手，已是該國總統大選四強之一，卅九歲的他喊出「非左非右」，盼選民給他機會。如果他真的當選總統，不但會成為法國有史以來最年輕的總統，更將打破傳統兩大黨寡佔政壇局面。

馬克宏去年八月才辭去經濟部長一職，之後即全力投入籌組中間派政黨「前進黨」（En Marche），四月該黨成立。這位從未當過議員也沒參加過任何競選的法國帥哥，在原先最被看好的「共和黨」總統候選人費雍爆發妻小領乾薪醜聞後，民調一路竄升，成為選戰最大黑馬。

馬克宏鋼琴造詣很深，還是愛詩之人，憑藉著年輕活力，不僅吸引年輕、城市菁英族群，更在法國社會對政治人物極度失望下，爭取到跨階層的諸多選民。

現年39歲 妻比他年長24歲

馬克宏畢業於高級公務員與領袖搖籃的「國家行政學院」，在進入銀行業後，他在「羅斯柴爾德銀行」賺了近二四○萬歐元，一二年並成為法國總統歐蘭德的經濟顧問，一四年出任經長。

馬克宏支持自由市場、提倡企業家精神，主張法國應聚焦從全球化獲益，而非該國極左和極右派力倡的保護主義。馬克宏的自由經濟觀在任職經濟部長時就可看出，他提出的週日商店營業時間鬆綁、允許更多彈性工時引發相當爭議，由於想法太新，他的政策開始遭到左派社會黨執政團隊質疑，也因此讓他決定脫黨自組新黨競選。

出身法國東北部中產階級家庭的馬克宏，與妻子托涅（Brigitte Trogneux）的羅曼史也與眾不同，托涅比他年長廿四歲，已是三個小孩的媽，還是馬克宏中學時的老師。托涅二○○七年與前夫離婚，並與馬克宏結婚。馬克宏十六歲赴巴黎求學，托涅回憶，兩人當時常打電話互訴情衷，馬克宏逐漸「用耐心征服了我所有抗拒」。

新書《馬克宏‧一位完美的青年》作者佛達（Anne Fulda）表示，馬克宏想跟大家說，若他能在一個小鎮追到大他廿四歲 、三個小孩的媽，就算遭受抨擊與訕笑，他也能征服法國。

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  • 圖為法國前經濟部長馬克宏與大他廿四歲的妻子托涅前年六月出席西班牙國王晚宴。（路透檔案照）

    圖為法國前經濟部長馬克宏與大他廿四歲的妻子托涅前年六月出席西班牙國王晚宴。（路透檔案照）

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