法國大選》馬克宏喊非左非右 親商親歐

2017-04-23

〔編譯茅毅、駐歐洲特派記者胡蕙寧／綜合報導〕不過三年前，曾是銀行家、擔任過經濟部長的馬克宏在法國還沒什麼知名度，如今民調顯示，這位親商、親歐盟且親全球主義的自由派政治新手，已是該國總統大選四強之一，卅九歲的他喊出「非左非右」，盼選民給他機會。如果他真的當選總統，不但會成為法國有史以來最年輕的總統，更將打破傳統兩大黨寡佔政壇局面。

馬克宏去年八月才辭去經濟部長一職，之後即全力投入籌組中間派政黨「前進黨」（En Marche），四月該黨成立。這位從未當過議員也沒參加過任何競選的法國帥哥，在原先最被看好的「共和黨」總統候選人費雍爆發妻小領乾薪醜聞後，民調一路竄升，成為選戰最大黑馬。

馬克宏鋼琴造詣很深，還是愛詩之人，憑藉著年輕活力，不僅吸引年輕、城市菁英族群，更在法國社會對政治人物極度失望下，爭取到跨階層的諸多選民。

現年39歲 妻比他年長24歲

馬克宏畢業於高級公務員與領袖搖籃的「國家行政學院」，在進入銀行業後，他在「羅斯柴爾德銀行」賺了近二四○萬歐元，一二年並成為法國總統歐蘭德的經濟顧問，一四年出任經長。

馬克宏支持自由市場、提倡企業家精神，主張法國應聚焦從全球化獲益，而非該國極左和極右派力倡的保護主義。馬克宏的自由經濟觀在任職經濟部長時就可看出，他提出的週日商店營業時間鬆綁、允許更多彈性工時引發相當爭議，由於想法太新，他的政策開始遭到左派社會黨執政團隊質疑，也因此讓他決定脫黨自組新黨競選。

出身法國東北部中產階級家庭的馬克宏，與妻子托涅（Brigitte Trogneux）的羅曼史也與眾不同，托涅比他年長廿四歲，已是三個小孩的媽，還是馬克宏中學時的老師。托涅二○○七年與前夫離婚，並與馬克宏結婚。馬克宏十六歲赴巴黎求學，托涅回憶，兩人當時常打電話互訴情衷，馬克宏逐漸「用耐心征服了我所有抗拒」。

新書《馬克宏‧一位完美的青年》作者佛達（Anne Fulda）表示，馬克宏想跟大家說，若他能在一個小鎮追到大他廿四歲 、三個小孩的媽，就算遭受抨擊與訕笑，他也能征服法國。