法國大選若極右vs.極左 將是歐盟夢魘

2017-04-23

〔編譯孫宇青／綜合報導〕法國總統大選廿三日展開首輪投票，四名主要候選人的支持度在伯仲之間。近幾週聲勢突飛猛進的極左派梅朗雄，被視為大選最後關頭的超級黑馬，外界憂心萬一他在首輪投票擠下中間偏左的馬克宏和左派的費雍，將使法國政壇出現他與極右派的勒班這兩名「疑歐派」對決的空前局面，被國內外企業和金融組織視為歐洲經濟和安全上的「夢魘」。

梅朗雄或勒班當選 「法將陷經濟混亂」

法國企業家協會「CroissancePlus」副總裁弗朗斯基（Laurent Vronski）坦言，若最後由梅朗雄或勒班當選，國家將陷入「經濟混亂」時期。國際貨幣基金（IMF）主席拉加德（Christine Lagarde）也警告，屆時各國的政治和經濟都將因此產生劇變。

勒班主張法國脫離歐盟，並停止使用歐元、恢復法郎；梅朗雄則主張，只要「重塑」歐盟內部組織、令其左傾，並終止歐洲中央銀行的獨立性，法國即可續留歐盟。弗朗斯基形容兩人的經濟政策「一樣危險」，都擁抱貿易保護主義，並主張國家應積極介入市場，但上述做法將使法國在短短五十年內成為「下一個希臘」。

英國《獨立報》引述經濟學家吉翁（Marc Guillaume）的說法指出，比起其他候選人，梅朗雄當選對法國經濟將是「一場災難」，因為他除了提出「反資本主義」的基本方針外，更細部的經濟政策「完全沒有連貫性」。

都主張退出北約 將削弱歐盟抗俄力量

美國《華盛頓郵報》指出，勒班和梅朗雄都認為，法國應退出北大西洋公約組織（NATO）的軍事指揮系統，甚至應該完全退出該組織，這將使法國乃至歐盟在面對俄羅斯威脅時，更加力量薄弱、甚至束手無策。

路透和法新社引述歐盟外交官員的說法指出，歐盟內部對於兩名「疑歐派」候選人突圍的「劇本」，尚未構想出應對的「Ｂ計畫」，只能聽天由命，期盼結果並非「極左或極右」。歐盟也認為，就算決選由偏向主流的馬克宏或費雍對決，不論兩人誰勝出，可能都無法振興法國經濟，遑論協助德國應對有關歐盟未來的棘手問題，未來歐盟也只能「剉咧等」。

選前最後民調顯示，梅朗雄獲勝可能性雖不大，但因其支持度急速上升，不能排除這個可能性；勒班雖有極大可能進入次輪，但屆時不論對手是誰，她的勝算都不是最大。