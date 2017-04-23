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地球日大遊行 全球挺科學

2017-04-23

〔編譯魏國金／綜合外電報導〕受到美國總統川普大幅刪減科學研究經費，及其政治凌駕科學事實的決策傾向刺激，美國科學家與其支持者在二十二日「世界地球日」發動史無前例的「遊行挺科學」（March for Science）抗議活動。從澳洲到巴西等全球各國逾六百座城市同日也響應該活動，為科學挺身而走。

川普稱氣候變遷是騙局，他的政府正考慮撤出旨在縮減全球溫室氣體排放的「巴黎協議」，此外，川普提出的二○一八年預算案中，包括美國國家衛生研究院、美國航太總署、美國國家海洋暨大氣總署等政府科學部門的支出遭大幅刪減，而環保署預算更是大砍三十一％，凡此種種將成為華盛頓「遊行挺科學」的重頭戲。

美國科學促進會執行長霍特指出：「有些科學家領悟到，是站出來呼喊的時候了。我不能說基本上是衝著川普而來，但是毫無疑義的，近幾個月來，有各種事令人憂心。」主辦單位也強調，該活動不是為了反川普或其他任何政治人物，不過承認川普確實「催化」該活動。

川普提名奧克拉荷馬州檢察長普魯特接掌環保署激怒大批環保人士，上月他說二氧化碳不是造成氣候暖化的主因，此立論與科學界的共識大相逕庭，科學家與記者獨立組織「氣候中心」（Climate Central）執行長韓勒說：「目睹以事實為根據的想法遭到攻擊，科學家無不激昂起來！」將參加華府場遊行的貴賓包括有「科學哥」之稱的電視名人奈伊（Bill Nye）、前白宮科技助理史密斯，以及使密州弗林特鎮鉛水案曝光的小兒科醫師韓娜—亞蒂紗等人。除華盛頓外，包括加州舊金山與阿拉斯加小鎮迪林厄姆等美國大小城市也將同步舉行該遊行。

在美國之外，澳洲、巴西、加拿大、許多歐洲國家、日本、墨西哥、尼泊爾、奈及利亞與南韓等國各城市也將共襄盛舉。

在澳洲當前的保守派政府執政下，政治凌駕科學的憂心也逐漸增強，「遊行挺科學」活動也在墨爾本、布里斯班、伯斯與阿德雷德出現。

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  • 瑞士日內瓦二十二日有大批群眾手持寫有「科學不是沉默」、「科學是答案」等文字的標語，參加「遊行挺科學」活動。（美聯社）

    瑞士日內瓦二十二日有大批群眾手持寫有「科學不是沉默」、「科學是答案」等文字的標語，參加「遊行挺科學」活動。（美聯社）

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