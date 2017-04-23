《中英對照讀新聞》Seoul City considers gondola crossing the Han River 首爾特別市擬建跨漢江空中纜車
◎茅毅
Seoul city is considering a gondola as a new means of transportation.
首爾特別市正考慮興建空中纜車，做為新運輸工具。
Seoul Metropolitan Government unveiled a new transportation plan to improve traffic and promote tourism on Sunday. The plan includes a proposal to install a gondola to solve the traffic jam and to nurture it as a new sightseeing item.
為改善交通並推廣觀光，首爾特別市政府週日公布新運輸計畫。該計畫包括設置空中纜車，以解決交通壅塞，並將之發展成新的觀光項目。
A gondola is a small cable car usually used at a ski resort. The city plans to start hiring a contractor in April. Possible venues are Yeouido, Jamsil and Ttukseom.
空中纜車是一種通常用在滑雪勝地的小纜車。該特別市計畫於4月開始招攬承包商，可能的設置地點為汝矣島、蠶室和纛島。
Seoul City cited foreign cities using the gondola as a means of transportation and sightseeing. Ahead of the London 2012 Olympic Games, Britain installed a cable car named "Emirates Air Line" that crosses the Thames River. More than 1.2 million Londoners and travelers use the cable car on a yearly bases. Another tourist attraction is a gondola named "Roosevelt Island Tramway" in the US, which connects Manhattan, New York and Roosevelt Island.
該市舉外國城市以空中纜車當作一項運輸工具與觀光為例。英國在2012年倫敦奧運前，設置橫跨泰晤士河的「阿聯酋航空空中纜車」，一年有120多萬名倫敦人及遊客利用該空中纜車。另一個旅遊景點是美國的「羅斯福島空中纜車」，連結紐約曼哈頓與羅斯福島。
新聞辭典
install：動詞，安裝、安置。The technician is coming tomorrow to install the new machine.（技師明天會來安裝新機器。）
nurture：動詞，培養。She wants to stay at home and nurture her children.（她想待在家育兒。）
yearly：形容詞、副詞，每年的（地）、年度的（地）。Interest is paid yearly.（利息採年利。）
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