《中英對照讀新聞》Seoul City considers gondola crossing the Han River 首爾特別市擬建跨漢江空中纜車

2017-04-23

◎茅毅

Seoul city is considering a gondola as a new means of transportation.

首爾特別市正考慮興建空中纜車,做為新運輸工具。

Seoul Metropolitan Government unveiled a new transportation plan to improve traffic and promote tourism on Sunday. The plan includes a proposal to install a gondola to solve the traffic jam and to nurture it as a new sightseeing item.

為改善交通並推廣觀光,首爾特別市政府週日公布新運輸計畫。該計畫包括設置空中纜車,以解決交通壅塞,並將之發展成新的觀光項目。

A gondola is a small cable car usually used at a ski resort. The city plans to start hiring a contractor in April. Possible venues are Yeouido, Jamsil and Ttukseom.

空中纜車是一種通常用在滑雪勝地的小纜車。該特別市計畫於4月開始招攬承包商,可能的設置地點為汝矣島、蠶室和纛島。

Seoul City cited foreign cities using the gondola as a means of transportation and sightseeing. Ahead of the London 2012 Olympic Games, Britain installed a cable car named "Emirates Air Line" that crosses the Thames River. More than 1.2 million Londoners and travelers use the cable car on a yearly bases. Another tourist attraction is a gondola named "Roosevelt Island Tramway" in the US, which connects Manhattan, New York and Roosevelt Island.

該市舉外國城市以空中纜車當作一項運輸工具與觀光為例。英國在2012年倫敦奧運前,設置橫跨泰晤士河的「阿聯酋航空空中纜車」,一年有120多萬名倫敦人及遊客利用該空中纜車。另一個旅遊景點是美國的「羅斯福島空中纜車」,連結紐約曼哈頓與羅斯福島。

新聞辭典

install:動詞,安裝、安置。The technician is coming tomorrow to install the new machine.(技師明天會來安裝新機器。)

nurture:動詞,培養。She wants to stay at home and nurture her children.(她想待在家育兒。)

yearly:形容詞、副詞,每年的(地)、年度的(地)。Interest is paid yearly.(利息採年利。)