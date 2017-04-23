卡爾文森號 近日抵朝鮮外海

2017-04-23

〔編譯魏國金／綜合外電報導〕平壤二十一日罕見的對唯一盟友中國放話：若隨美國起舞，增強對北韓的制裁，將使兩國關係陷入「災難性後果」。二十五日是北韓人民軍建軍八十五週年紀念，北韓可能趁機進行第六次核試爆或飛彈試射，中國官媒環球時報呼籲，對於朝鮮半島的緊張局勢，中國須做好迎戰準備，以避免美國與北韓的兩面要脅。美國副總統彭斯則表示，卡爾文森號航空母艦打擊群近日將進入朝鮮半島外海。

平壤警告中國勿隨美起舞

平壤是透過官媒「朝鮮中央通訊社」（ＫＣＮＡ）發表「你擅長隨他國起舞嗎？」評論。該文以「北韓的鄰國」指稱中國，表示中國對於美國將朝鮮半島推入戰爭邊緣未置一詞，卻對北韓的自我防衛措施予以嚴詞威嚇，「特別是，該國胡扯說北韓必須對兩國關係的重要性重加考量，以及它能幫助北韓維持安全、對其經濟繁榮提供必要的支持，並宣稱北韓無法在某國推動的嚴厲經濟制裁下存活」。

該文警告，「若該國誤判北韓意志，隨他國旋律起舞，繼續對北韓實施經濟制裁，它就要準備好面對與北韓關係惡化的災難後果」。北韓觀察家指出，該文顯然是對於中國專家與媒體呼籲，若北韓進行第六次核試爆，應升高對其制裁的回應。

在澳洲訪問的美國副總統彭斯二十二日說：「我們看到中國在許多方面正採取空前措施，我們歡迎讓北韓承受經濟壓力。我們深信中國可以做得更多。」他補充，華府與其盟邦共同「鼓勵中國採取必要措施，致使得以用和平方式達成朝鮮半島無核化的目標」。

彭斯也提到，卡爾文森號航空母艦將於本月底前抵達日本海。美國海軍指出，一名F/A-18E戰機飛行員二十一日在菲律賓南方進行例行性飛行，準備降落卡爾文森號時發生意外，飛行員緊急彈射逃生，落海後被直升機救起，沒有受傷。

衛星影像顯示，北韓豐溪里核試驗場近期活動頻繁。中國環球時報評論指出，北韓若進行核試爆，中國勢必通過聯合國安理會的機制，增強對北韓制裁，若此舉仍無法遏阻北韓擁核，朝鮮半島局勢恐進入戰爭新階段。中國必須做好迎戰準備，「那樣美國與北韓才不會用開打來要挾我們」。該報也說，若美國對北韓相關設施進行外科手術式打擊，北京應予以外交抵制，但若與南韓聯手顛覆北韓政權，中國則應立即展開軍事介入，「這一點北京要對華盛頓與首爾說得明明白白」。