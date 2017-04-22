2017-04-22

不耐糧價高漲、食物短缺、經濟崩潰以及總統馬杜羅獨裁，全國抗議3週引發7死、上百人被捕的委內瑞拉，首都卡斯卡拉19日爆發該國近年最大抗爭「示威之母」，當天再釀3死。隔天示威規模更攀高峰，但專家認為，成千上萬示威民眾嚴重營養不良，恐難達成抗爭目標，預料馬杜羅將不動如山。20日這場反政府示威中最奇特的景象，是一名裸男高舉聖經參加抗議。圖為這名男子朝著鎮暴警察車陣走去。（圖：路透，文：編譯周虹汶）