虛擬檸檬汁 把水變好喝了

2017-04-22

〔編譯魏國金／綜合報導〕新加坡研究人員以電極模仿檸檬水的酸味，以LED燈模擬檸檬水的顏色，將白開水變成「虛擬檸檬汁」。研究人員表示，該發明旨在幫助希望減少卡路里攝取的人，「如果想喝杯檸檬汁，就來杯虛擬檸檬水吧，他能得到相同感受，但卻是零熱量」。

該研究是新加坡國立大學與日本慶應義塾大學共同成立的「CUTE中心」負責研發。在該研發中，一個感應器浸入一杯真的檸檬汁中，以蒐集酸度與顏色等資料，並將相關數據透過藍芽傳輸到裝置在玻璃杯緣的電極條。

當飲用者啜飲杯中水時，其舌頭接觸電極條，引發電極以電流脈衝刺激飲者的味蕾，模仿出酸的滋味，而發光二極體（LED）則重現顏色。主持該研究的拉納辛哈（Nimesha Ranasinghe，見圖，路透）指出，該技術也可模仿苦味與鹹味，他補充，相關發明將對飲食中必須控制熱量與鹽分的人提供幫助。他說：「人們總是在網路上分享飲食照片，若也能上傳滋味呢？這是終極目標。」

自願參與試驗的學生洛伊指出，該設計仍有改進之處。她說，舌頭接觸杯子的方式必須有所改進，「因為沒有人，下意識或有意識的，會將舌頭放在電極上，然後才喝水」。另一位自願進行試驗的學生王磐則對口感感到訝異，她說：「我想像電子口感，不過，喝起來相當真實，真的很溫和，有微微的甜，比真正的檸檬汁稍微不酸。」