電動飛天車 德國試航成功

2017-04-22

〔編譯孫宇青／綜合報導〕人類對飛行的嚮往，造就交通方式新變革。德國科技公司Lilium致力研發的全球首輛電動飛天車，近日在慕尼黑完成處女航測試，這個可「垂直起降（VTOL）」，並能容納兩名乘客的交通工具，具有快速、環保等多個特點，未來將繼續研發五人座，以開拓計程「機」市場。此外，斯洛伐克和荷蘭兩家汽車公司，也分別在摩納哥「超級跑車展」推出新款飛行車。

英國《每日電訊報》和美國科技網站「Techcrunch」指出，Lilium公司這款百分之百以電力支持的電動飛天車「Lilium Jet」，如同直昇機般，不需要大型跑道就能進行垂直起飛和降落；升空之後，可再由三十六組安裝在機翼上、定向的噴射器驅動，安靜且高效率地推進，最高時速可達每小時三百公里，航程則在三百公里以內。

Lilium指出，雖然此次測試的是兩人座的電動飛行車雛型，但他們已著手研發五人座車種，盼未來投入載運旅客之用。他們強調，這輛飛行車不僅具有為民服務的速度優勢，也具備「解放市郊之間擁塞和汙染」的環保使命，尤其在繁忙的都市，將可讓一般車輛在相同距離之內的行車時間縮短五倍，藉此大幅擴展人們的工作和生活圈，且只需建築物屋頂、停車場等小區域就能起降。

Lilium以美國紐約甘迺迪機場到曼哈頓的距離為例進一步解釋，這段搭乘普通車輛須耗時一小時、花費七十三塊美元（約二二三○塊台幣）的旅途，搭乘電動飛天車僅須五分鐘就能抵達，且僅花費六塊美元（約一八三塊台幣），不論時間和旅費，都只要原來的十二分之一。該公司希望，未來人們可以像使用「優步（Uber）」叫車一樣，也透過專屬軟體使用「叫機」服務。

此外，摩納哥近日「超級跑車展」上，斯洛伐克汽車公司AeroMobil亦帶著與公司同名的飛行車強勢登場。這輛飛行車「變身」前為長約六公尺的普通四輪車，但可展開九公尺的機翼變成一架飛機，可搭載兩名乘客，時速每小時達二六○至七五○公里，要價為一百二十萬至一百五十萬歐元之間（約三九六○萬至四九五○萬台幣），預計二○二○年開始出貨。

另一家荷蘭汽車公司亦展出三輪飛行車「PAL-V Liberty」，可搭載兩人，最高時速達每小時一六○公里，航程約為四百至五百公里，索價落在二十九萬九千歐元至四十九萬九千歐元之間（約九九○萬至一六五○萬台幣），該公司設計師自豪稱這輛飛行車「地球上最安全的飛行器，什麼天氣狀況都能飛」。據報導，上述兩款飛行車車主，都需擁有汽車駕駛執照和飛行執照。