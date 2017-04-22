東非沙漠無毛鼠 沒氧氣也能活

2017-04-22

〔編譯陳正健／綜合報導〕美國《科學》期刊二十日發表的最新研究指出，非洲一種幾乎無毛的醜陋老鼠「裸鼴鼠」（Naked Mole Rat），能在無氧或低氧的環境存活一段時間。科學家相信，若能掌握「裸鼴鼠」的生存機制，未來有望於人類缺氧時加以應用，例如中風和心臟病發。

美國伊利諾大學聯合國際研究團隊進行研究，發現「裸鼴鼠」能在無氧狀態下存活十八分鐘，並在低氧環境中至少活過五個小時，而人類在此情況下數分鐘內就會死亡。

研究顯示，「裸鼴鼠」在缺氧時會像植物一樣，不再進行有氧呼吸，而是進入近似昏睡的狀態，改變其仰賴葡萄糖的新陳代謝系統，將體內果糖轉換成能源，輸入血液之中，維持其心臟、大腦等重要器官的活動。

伊利諾大學學者帕克（Thomas Park）解釋說，「裸鼴鼠」能重新排列一些基本新陳代謝組合，在低氧狀況下極度忍耐。牠們會進入假死狀態，減緩脈搏、呼吸率和活動量，並且使用體內果糖，其心跳率從每分鐘兩百下降至五十下左右，直到再有氧氣供應才會恢復正常。

「裸鼴鼠」棲息於東非沙漠，是世上唯一的冷血哺乳動物，牠們居住於地下洞穴中，組成三百多隻老鼠的共生社會，就像螞蟻或蜜蜂等昆蟲一樣，由一隻母鼠擔任女王，其他老鼠為工人和士兵。

更特別的是，「裸鼴鼠」長期存活於低氧高碳的擁擠環境中，但幾乎不會罹患癌症，不會感到任何疼痛，或是產生肺水腫問題，其壽命最高可達三十年，比其他鼠類還要長壽十年以上。

研究共同作者列文（Gary Lewin）指出，此為哺乳類將果糖轉換成能源的首次證據。受苦於腦梗塞或中風的病患，在缺氧幾分鐘內就會造成無法彌補的損傷。科學家希望將此機制應用於人類身上。