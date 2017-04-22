德足球巴士遭襲 竟因炒股犯案

2017-04-22

〔編譯茅毅／綜合報導〕德國甲級足球聯賽勁旅「多特蒙德隊」球員巴士十一日遭三個爆裂物襲擊，所幸僅造成車窗碎裂和陣中的西班牙球員巴特拉手腕受傷。德國檢方廿一日宣布，警方在西南部巴登—符騰堡邦斯圖加特附近的杜秉根，逮捕廿八歲的德、俄雙重國籍嫌犯塞吉（Sergej W.）。檢方聲明，嫌犯企圖利用爆炸案重挫該隊股價，藉此獲利，其動機出於謀財，而非恐攻。

檢方指出，塞吉先於三日借貸，並於事發當天的十一日上網買進一．五萬口多特蒙德隊上市股票選擇權賣權，此舉代表預期該隊股價下跌。

檢方指稱，十一日即多特蒙德隊在歐洲冠軍聯賽八強賽與「摩納哥隊」交鋒當天，嫌犯入住該隊下榻飯店並勘查作案地形，沿著該隊巴士行經街道埋設三枚炸彈，炸彈裡有三英寸（七．六二公分）長的金屬針，以遙控方式引爆。

妄想獲利一．二九億

檢方在聲明中提到，對嫌犯來說，該隊股價大跌可帶來一倍的投資獲利，若有球員因這起攻擊事件而受重傷甚至喪生，股價可望重挫。據德國《畫報》（Bild）報導，嫌犯妄想藉此發一筆達三九○萬歐元（約一．二九億台幣）的橫財。攻擊案發生以來，該隊股價跌幅約五．五％。《畫報》並引述匿名調查人員的話報導，警方認為，嫌犯可製造遙控炸彈，二○○五年曾獲得一個電子與工程領域的教育獎項。

案發後，三個團體宣稱犯案，其一似為一個與伊斯蘭主義者有關的組織。惟警方質疑其真實性，認為背後目的可能旨在誤導偵辦方向。期間曾有一名廿六歲的伊拉克男子因疑似與伊斯蘭主義者有關而遭收押，在釐清與本案無關後獲釋。