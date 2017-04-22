彭斯訪亞太 聯印尼、澳洲制中
〔編譯張沛元／綜合二十一日外電報導〕美國副總統彭斯二十日在印尼證實，美國總統川普會出席今年十一月在東南亞召開的美國－東南亞國協（ＵＳ－ＡＳＥＡＮ）高峰會、東亞高峰會與亞太經合會（ＡＰＥＣ）領袖高峰會。相較於過去歷任美國政府，川普白宮上台至今未對東南亞有太多著墨，彭斯這趟印尼行以及川普確定出席眾高峰會，暗示川普政府有意改變忽視東南亞的作法。
彭斯是在造訪位於印尼首都雅加達的東南亞國協總部時，證實川普會出席這三場在東南亞舉行的高峰會，分別是十一月十一、十二日在越南的ＡＰＥＣ領袖高峰會、十一月十三日在菲律賓的東亞高峰會，以及十一月十三、十四日在菲律賓的美國－東協高峰會。彭斯說，美國會採取措施強化與東協的夥伴關係與深化友誼，還保證川普政府願意與東協在區域安全議題上合作，指稱美國會藉由捍衛法制、確保合法與不受阻撓的商業流動，以及鼓勵以和平與外交手段解決紛爭，持續與東協密切合作以促進南海和平穩定。
東南亞各國政府一直期待川普政府能承諾協助對抗中國在該區的經濟與軍事影響力，而彭斯造訪印尼並與印尼總統佐科威會面，不但是川普政府高層首度訪問東南亞，也暗示川普政府對亞洲的興趣已不在僅侷限於北韓與中國。相較於前朝歐巴馬政府提出「重返亞洲」的軍事戰略，川普競選時高舉「美國優先」大旗，上台後更是立刻退出「跨太平洋夥伴關係」（ＴＰＰ），難怪東南亞地區會想知道川普主政下的美國政府對南海爭議的立場以及將對中國採取何種策略。
此外，川普年底出席在菲律賓舉行的高峰會，可能是他與菲國總統杜特蒂的首度會面。川普與杜特蒂因言行作風相近經常被拿來相提並論，杜特蒂去年底致電恭賀川普當選時，便曾邀請川普出席東協高峰會。
彭斯二十一日晚間已抵達澳洲，為他繼南韓、日本與印尼後的十天亞太行的第四站，二十二日會晤澳洲總理滕博爾並與之討論貿易與區域安全。彭斯二十一日在雅加達時宣布美國與印尼企業簽署總金額達一百億美元的十一項商業協議，並稱這些協議能拉近美國與印尼的距離以及造福兩國人民。彭斯還說，華府要為想打進印尼市場的美國出口商「打破障礙」。印尼的投資障礙包括缺乏智慧財產保護、規範透明度不足，以及要求在印尼市場所販售的製造品要有當地成分。
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