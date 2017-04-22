快訊PR 網拍空氣車 消保官：低價釣買家
菲防長登中業島 中國隔空警告
2017-04-22
〔編譯陳正健／綜合報導〕菲律賓國防部長羅倫沙納（Delfin Lorenzana）廿一日與軍方官員搭乘軍機，登上該國在南海的佔領島嶼中業島視察，但在飛行途中遭遇中方以無線電喊話，警告不要進入中國領土以避免誤判，最後雙方隔空相互宣示主權。與此同時，菲國漁民也傳出在南沙群島遭到中國海警射擊驅離。
羅倫沙納乘坐軍用C-130運輸機登上中業島，菲國稱其為「希望島」（Pag-Asa），隨行的有菲國參謀總長安紐（Eduardo Año）等高級軍官以及多名記者。他提到，菲國總統杜特蒂非常關心中業島的發展，將提撥十六億披索（約十一億台幣）在島上興建碼頭、飛機跑道、發電廠和製冰廠等設施，將該島開發為觀光景點及海洋研究中心。
羅倫沙納指出，當他準備登陸時，飛行員收到中國軍方至少四次無線電喊話，警告他們已進入中國領土，推測中方的通信來自於相隔僅廿五公里遠的渚碧礁的基地。羅倫沙納告訴記者，此乃中方的既定程序。菲方也回應中方，他們飛越的是菲國領土。事實上，菲方每次對中業島進行補給時，都會上演如此場景，已成例行公事。
杜特蒂上台後採取親中政策，避免兩國在南海發生衝突。本月初，他曾揚言於六月十二日（菲律賓獨立紀念日）登上中業島升旗，但他上週又改口取消此行，聲稱「因為我們重視與北京的友誼」。
儘管中、菲關係看似緩和，菲國當局廿一日也表示，菲國巴丹省漁民指控，其漁船三月廿七日於南沙群島九章群礁海域作業時，遭到中國海警七次以上射擊驅離，但未有任何死傷。中、菲雙方正在調查此案，如果獲得確認，將是兩國近一年來、杜特蒂上台以來的首次海上衝突。菲國軍方發言人重申，九章群礁在該國經濟海域之內。對此，中國駐馬尼拉大使尚未作出回應。
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 反年改施暴 首批5嫌函送
- 國民黨主席選舉72萬份連署書 僅25％合格
- 陳剛信轉戰T台 民視這樣回應
- 黃小琥就是狂 簽下器捐卡
- 醫療暴力致人於死 可處無期徒刑
- 涉索回扣 五峰鄉長秋振昌遭收押
- 富士產經高球賽》首日進帳2鳥 盧曉晴並列21
- 大帝悄悄話 騎士從輸26分一躍聽牌
- 【小小說】甜味不再的人生
- 雞蛋戴奧辛超標 疑飼料出包
- 04/22 各報重點新聞一覽
- 義美契作雜糧 收購價比進口高
- 【小繆思】一個作家的宿命
- 女星有孕摔床 王中平急當肉墊
- 自由廣場》別人的孩子死不了
- 暴龍客場果然孬 公鹿輕取第2勝
- 頭份4月8藝文祭開跑 創意花燈頒獎
- 跟死神搶人 他，救回18命
- 二軍變「轟」狂 小破盼有第5隊
- 【朵朵小語】食物的療癒
- 族名打不出來 原民報戶口碰釘子
- 馮紹峰來台拍戲 透露最難忘的地方是...
- 封存40萬顆雞蛋 農委會︰不知道怎麼辦
- 【微小說】心酸上班族
- 史總:朗神若還有人要 打到50歲沒問題
- 關10年獲釋 林金貴︰像一場白日夢
- 今明溼答答 下週三鋒面來襲
- 通霄神社神官宿舍修復工程 6度流標
- 兄弟本色搞砸新輯 到xx拍封面
- 劍潭整宅二期沒電梯 住戶促市府整合
- 美少女戰士耍心機 限量粉餅
- 畫技比戰技強！ 少校偽造體測拚升遷
- 北台灣清晨低溫16度 雨勢趨緩各地濕涼
- 《謠言終結站》龜鹿二仙膠補氣血 服用過量恐傷腎
- 工商界︰升值看美臉色 只能忍受
- 自由廣場》當456遇上789
- JR坦承是同志的菜 健身愛穿緊身褲猛現鵰形
- 年地租140萬 地上權豪宅住成負資產
- 漲菸稅 年助長照233億
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Six aspirants qualify for KMT chief race
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：菲防長登中業島 中國隔空警告
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分