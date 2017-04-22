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菲防長登中業島 中國隔空警告

2017-04-22

〔編譯陳正健／綜合報導〕菲律賓國防部長羅倫沙納（Delfin Lorenzana）廿一日與軍方官員搭乘軍機，登上該國在南海的佔領島嶼中業島視察，但在飛行途中遭遇中方以無線電喊話，警告不要進入中國領土以避免誤判，最後雙方隔空相互宣示主權。與此同時，菲國漁民也傳出在南沙群島遭到中國海警射擊驅離。

羅倫沙納乘坐軍用C-130運輸機登上中業島，菲國稱其為「希望島」（Pag-Asa），隨行的有菲國參謀總長安紐（Eduardo Año）等高級軍官以及多名記者。他提到，菲國總統杜特蒂非常關心中業島的發展，將提撥十六億披索（約十一億台幣）在島上興建碼頭、飛機跑道、發電廠和製冰廠等設施，將該島開發為觀光景點及海洋研究中心。

羅倫沙納指出，當他準備登陸時，飛行員收到中國軍方至少四次無線電喊話，警告他們已進入中國領土，推測中方的通信來自於相隔僅廿五公里遠的渚碧礁的基地。羅倫沙納告訴記者，此乃中方的既定程序。菲方也回應中方，他們飛越的是菲國領土。事實上，菲方每次對中業島進行補給時，都會上演如此場景，已成例行公事。

杜特蒂上台後採取親中政策，避免兩國在南海發生衝突。本月初，他曾揚言於六月十二日（菲律賓獨立紀念日）登上中業島升旗，但他上週又改口取消此行，聲稱「因為我們重視與北京的友誼」。

儘管中、菲關係看似緩和，菲國當局廿一日也表示，菲國巴丹省漁民指控，其漁船三月廿七日於南沙群島九章群礁海域作業時，遭到中國海警七次以上射擊驅離，但未有任何死傷。中、菲雙方正在調查此案，如果獲得確認，將是兩國近一年來、杜特蒂上台以來的首次海上衝突。菲國軍方發言人重申，九章群礁在該國經濟海域之內。對此，中國駐馬尼拉大使尚未作出回應。

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  • 菲律賓國防部長羅倫沙納（圖中）廿一日登上在南海的佔領島嶼中業島視察。（美聯社）

    菲律賓國防部長羅倫沙納（圖中）廿一日登上在南海的佔領島嶼中業島視察。（美聯社）

  • 羅倫沙納登上中業島後，菲國士兵進行升旗儀式。（美聯社）

    羅倫沙納登上中業島後，菲國士兵進行升旗儀式。（美聯社）

  • 中業島鳥瞰圖。（美聯社）

    中業島鳥瞰圖。（美聯社）

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