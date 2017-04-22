選情膠著又遭襲 法向左走？向右走？

2017-04-22

〔駐歐洲特派記者胡蕙寧／倫敦廿一日報導〕法國總統大選進入最後倒數計時，在還有約三成選民無法作最後決定的關鍵時刻，十一位總統候選人在法國電視二台舉辦最後一次電視政見會，不料巴黎香榭麗舍大道突發恐怖槍戰再度衝擊選情，讓這場法國第五共和史上最難預測的大選更添變數。

這場電視政見會是由候選人獨自陳述競選綱領，再回答記者提問，並沒有安排互相辯論。不料香榭麗舍大道恐攻案發生，為正在進行中的節目帶來意料之外的戲劇性。連美國總統川普都推文說，槍擊案會影響法國大選，「巴黎又一起恐攻，法國人民不會再忍受，將會影響大選」。

根據廿一日在槍擊案發生前所公布的Elabe最新民調，中左派前進黨候選人馬克宏的支持率最高為二十四％，極右派民族陣線候選人勒班為二十一．五％，右派共和黨候選人費雍支持率為二十％，極左派的梅朗雄則為十九．五％。

恐攻案影響游離選票

巴黎恐攻案預料會影響尚未決定的游離選票，有分析家認為脫歐派的勒班與梅朗雄可能獲益，也有認為費雍可能多爭得一些選票。因為他不但宣布下屆總統最重要的使命就是恢復國家安全，也明確表示總統任務是消滅伊斯蘭國，提出應該和包括俄羅斯跟伊朗等國家一起反恐。但過去經驗也顯示，先前多起恐攻事件後，並沒有為極右派帶來預料中的選票增加。

恐攻發生後，社會黨候選人阿蒙、勒班與費雍都宣布暫停廿一日最後一天的競選活動。但梅朗雄認為不該屈服暴力，決定繼續行程。

一般預料，雖然領先的四人組創下法國總統選舉史上民調差距最小的紀錄，但以馬克宏和勒班進入五月八日決選的可能性最高，只是也不能排除出現極左梅朗雄與極右勒班對決的可能性。值得注意的是，勒班在多份民調中都呈現支持度後繼無力、不斷下滑的窘態。勒班原冀望受到川普現象加持，近日卻有相當程度的轉變。因她主張廢歐元、退出歐元區、設立貿易保護措施、解除對俄制裁等雖跟川普同調，但川普日前轉調轟炸敘利亞又肯定北約，讓勒班開始對川普保持距離以避免流失基本票。