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法大選前 巴黎爆殺警恐攻

2017-04-22

香榭麗舍大道１死3傷 凶手被擊斃 遊客驚逃

〔編譯魏國金／綜合外電報導〕在四月廿三日法國總統大選僅剩不到七十二小時之際，一名有襲警前科的男子廿日晚間在全球知名的巴黎香榭麗舍大道開槍襲警，造成一名警察死亡，兩警受傷，另有一名德國觀光客輕傷，該男最後在與警方駁火中遭擊斃。這是法國兩年來第六起恐怖攻擊事件，極端組織「伊斯蘭國」（ＩＳ）異常快速的宣稱犯案。根據民調，法國選民原本最在乎失業率，不過該案發生後，安全與移民再度成為選戰的頭號議題。

槍手被警擊斃 IS聲稱犯案

法國總統歐蘭德譴責這樁「恐怖份子的行動」是「懦弱的謀殺」。他承諾「對大選過程抱持絕對警覺」，法國已動員五萬警力保護投票所，另有七千軍人進行巡邏。過去兩年，超過兩百三十人在法國頻傳的恐攻事件中喪生，而自二○一五年十一月造成一百三十死的巴黎恐攻後，法國進入緊急狀態至今。

法國內政部指出，廿日約莫晚間九點，一輛車停在一輛警車旁，接著一名男子下車，拿出步槍立即朝警車開槍，當場造成一名警察死亡，兩名警察受傷。事發地點距馳名的巴黎凱旋門僅數百米遠，凶嫌在徒步逃逸時與警方交火，引發數千名遊客與觀光客驚慌逃竄。

目擊者切洛格說，當時他從一家商店走出來，看到一名男子下車，持自動步槍直接朝一名警察開槍，「警察倒下，我聽到六聲槍響」。香榭麗舍大道位於巴黎市中心，商店與餐廳林立，武裝警察立即封鎖該區，並關閉附近的地鐵站，一家餐廳經理說，當時槍聲大作，「我們必須將顧客藏匿在地下室」。

槍手是前科累累的三十九歲法國公民薛爾費（Karim Cheurfi），警方在他遺體附近發現一張頌讚ＩＳ的手寫便條，而除了攻擊用的突擊步槍外，警方在他的車內找到一把霰彈槍、數把刀以及一本可蘭經。警方也搜索他位在巴黎東郊「謝勒」（Chelles）的住家，並拘留其三名家人訊問。

槍手是法國公民 前科累累

薛爾費今年二月因涉嫌策劃殺警被捕，但因證據不足獲釋。○五年他因三項謀殺未遂罪判刑十五年，當中兩項涉及開槍襲警，時間是在○一年，當時他攜槍駕駛贓車發生車禍，在徒步逃逸時開槍攻擊警察，落網兩天後，他被帶出看守所途中，奪取一名警察配槍，並對他連續開槍。雖然如此，他並未被列入有威脅國家安全之虞的「Fiche-S」名單中。

ＩＳ在攻擊案數小時後，宣稱旗下「戰士比利時人阿布．尤塞夫」犯案，儘管ＩＳ不尋常的快速發布聲明，不過顯然誤認凶手身分，有可能是趁機造勢。法國廿一日根據比利時情報搜捕一名可疑共犯，但之後發現該名男子已向比國警方自首。目前法國當局認為薛爾費單獨行凶。

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  • 在香榭麗舍大道遇害警察。（取自網路）

    在香榭麗舍大道遇害警察。（取自網路）

  • 蒙面警察站在警車上，持槍警戒。（路透）

    蒙面警察站在警車上，持槍警戒。（路透）

  • 警方嚴密巡邏封鎖區。（法新社）

    警方嚴密巡邏封鎖區。（法新社）

  • 遊客高舉雙手離開封鎖區。（美聯社）

    遊客高舉雙手離開封鎖區。（美聯社）

  • 在襲警案發生後，警方封鎖香榭麗舍大道。（歐新社）

    在襲警案發生後，警方封鎖香榭麗舍大道。（歐新社）

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標題：法大選前 巴黎爆殺警恐攻


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