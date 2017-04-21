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中國政治諷刺漫畫家 獲國際言論自由獎

2017-04-21

〔編譯管淑平／綜合報導〕筆名「變態辣椒」的中國流亡異議漫畫家王立銘，十九日以「嘲諷中國國家主席習近平和統治者共產黨」，獲得英國言論自由提倡組織「言論審查索引（Index on Censorship）」頒發二○一七年言論自由獎。自稱「反共漫畫家」的王立銘出生於新疆，二○○九年開始發表諷刺當局的漫畫，引起廣泛回響的同時也頻遭打壓，更在二○一四年旅日期間遭中共黨媒《人民網》點名為「漢奸」，被迫流亡日本。

諷刺時政遭黨媒批漢奸 被迫流亡日本

此後，中國政府一再封殺王立銘的社群媒體帳號，他與親友家人的聯繫也受到監視。儘管流亡生活讓王立銘處境孤立，也為經濟所苦，但他仍持續創作，嚴厲批判中國當局。該獎評審布朗（Tina Brown）說，「變態辣椒」被與家人、所有朋友隔絕，甚至無法參加癌逝母親的葬禮，而他承受如此殘酷待遇，「只因為他想說真相」。

王立銘未出席十九日在倫敦舉行的頒獎典禮，會上播出他錄製的獲獎感言。他說，「政治漫畫很重要，因為我能用我的作品撕開中國政府披上的完美假象」，他作品中的幽默和諷刺也有助於放鬆心情、掃除中國民眾對當局的恐懼，「這些是政治漫畫為何在中國扮演重要角色的關鍵原因」。

王立銘也對英國廣播公司（BBC）中文網表示：「我會握緊手中的畫筆，繼續為中國人權民主創作下去。」

王立銘開始發表漫畫後，在中國社群網站「微博」一度有多達數十萬名粉絲追蹤；二○一四年五月，他與妻子前往日本旅遊，在此期間他在中國各社群媒體的帳號遭封殺、經濟來源被切斷，人民網更點名他發表親日、媚日言論，是「漢奸」，呼籲相關單位調查。王因此決定滯留日本。

BBC指出，「媚日漢奸」只是當局封殺他的藉口，真正原因可能是他辛辣諷刺權貴招惹當權者。他在二○一四年八月香港親北京團體舉行「反佔中」示威當天，透過漫畫諷刺被動員到香港參加示威者對國內各種弊端無動於衷，「香港人民較個普選的真，你們倒奉旨遊行了？」隔日人民網隨即刊文對他大加撻伐。

「言論審查索引」組織的言論自由獎分四類，王立銘獲得的是「藝術類」，其他「運動」、「數位行動」和「新聞」三類得獎者分別為俄羅斯人權運動家達丁（Ildar Dadin）、監督土耳其網路使用自由的獨立研究機構「土耳其封鎖（Turkey Blocks）」以及馬爾地夫獨立報暨其前總編輯拉西德。

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  • 筆名「變態辣椒」的中國流亡異議漫畫家王立銘。（取自網路）

    筆名「變態辣椒」的中國流亡異議漫畫家王立銘。（取自網路）

  • 圖為「川普的下一板斧」，以日前美國總統川普在佛州招待習近平，在晚宴席間下令砲轟敘利亞為題材。（取自網路）

    圖為「川普的下一板斧」，以日前美國總統川普在佛州招待習近平，在晚宴席間下令砲轟敘利亞為題材。（取自網路）

  • 圖為中國流亡異議漫畫家「變態辣椒」諷刺習近平下鄉視察，官方發布明顯經安排拍攝的照片，習近平到農民家廚房掀鍋蓋了解民生，展現親民。（取自網路）

    圖為中國流亡異議漫畫家「變態辣椒」諷刺習近平下鄉視察，官方發布明顯經安排拍攝的照片，習近平到農民家廚房掀鍋蓋了解民生，展現親民。（取自網路）

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相關關鍵字： 中國 中國異議人士 國際言論自由獎 政治諷刺漫畫 日本 流亡 漫畫家 變態辣椒
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