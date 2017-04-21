《時代》百大影響力人物 台裔女星上榜

2017-04-21

吳恬敏演活新移民虎媽

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國時代雜誌二十日公布二○一七年百大最具影響力人物名單，上榜者除了美國總統川普、英國首相梅伊與中國國家主席習近平等國際政要外，多名川普政府相關人士入榜也是一大特色。唯一與台灣有關的上榜者是美國電視影集「菜鳥新移民（Fresh Off the Boat）」中的台灣裔女星吳恬敏，她在影集中飾演台灣移民家庭的虎媽角色。

該榜單共分為五大類別，分別是先驅者、藝術家、巨人、領導者與偶像，其中台裔美籍女星吳恬敏與日本東京都知事小池百合子同為先驅者類的百大影響力人物，躋身藝術家類百大影響力人物的有奧斯卡新科影后艾瑪．史東及美國創作女歌手艾莉西亞．凱斯。

川普身邊人士多入榜

領導者類的百大影響力人物中有多人與川普政府或去年美國總統大選有關。除了川普本人及有如川普助選員的俄羅斯總統普廷、爆料網站「維基解密」創辦人阿山吉及美國聯邦調查局（ＦＢＩ）局長柯米，還有美國國防部長馬提斯、白宮幕僚長蒲博思與白宮首席策士巴農；大選期間狂批川普的民主黨女參議員華倫與選後當選民主黨全國委員會主席的裴瑞茲也榜上有名。至於川普長女伊凡卡及其夫婿庫希納，則並列先驅者類的百大影響力人物。

中國女企業家柳青與中國女星范冰冰分列巨人與偶像類的百大影響力人物，習近平與中共中央紀律檢查委員會書記、肅貪打手王岐山並列領導者類百大影響力人物。

時代雜誌執行總編輯吉伯斯表示，該雜誌的百大最具影響力人物不但有功成名就的國際政要、企業首席執行長與影視名流，如川普、北韓領導人金正恩與羅馬天主教教宗方濟各，也有不靠名氣但憑藉旺盛創造力、野心與解決問題能力者入榜者。有些上榜者彼此間有特殊關係，如菲律賓總統杜特蒂（領導者類）與已被捕入獄的政敵、女參議員德利馬（偶像類）；年紀最小的上榜者是爭取跨性別者如廁權的十七歲美國高中生葛林姆（先驅者類），年紀最大的是八十七歲、已卸任的美國聯邦最高法院女大法官歐康納（領導者類）。