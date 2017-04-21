抗議總統獨裁 委內瑞拉數百人被捕

2017-04-21

〔編譯陳正健／綜合報導〕委內瑞拉反對派陣營十九日發動名為「示威之母」的全國抗爭，為近年來最大的反政府示威，旨在抗議總統馬杜羅的專制獨裁；但在遊行期間爆發警民衝突，至少有三人死亡，數百人遭到逮捕。但反對派並不畏懼，打算號召更多民眾在二十日上街抗議。

「示威之母」抗爭 三人死亡

十九日的大示威在首都卡拉卡斯等地舉行，成千上萬民眾難耐糧食短缺，上街要求政府再行選舉。另一方面，馬杜羅的數千名支持者也舉辦反制遊行，與維安軍警一同阻擋反對派向卡拉卡斯市中心邁進。委國非政府組織「刑事論壇」（Penal Forum）指出，當局在全國總共逮捕了超過五百名抗議人士。在許多城市，遊行民眾被貼上恐怖份子標籤。

在卡拉卡斯反政府示威期間，委國軍警使用橡膠子彈、水砲和催淚瓦斯等武器強力鎮壓。在遊行開始數小時後，一名十七歲男孩和二十三歲婦女遭到槍擊而死，另有一名軍人也遭致命槍擊殉職，期間有民眾趁火打劫、搶奪食物。反對陣營將兩位民眾的死亡指向軍警所為，指控馬杜羅放任軍警，以暴力鎮壓民眾。據估計，示威活動舉行三個禮拜至今，共有七人死亡。

反對派領袖卡普里爾斯（Henrique Capriles）揚言，將於二十日發起另一波的遊行。他告訴媒體：「今日我們有百萬人，明日我們會有更多人挺身而出。」這起衝突的升高始於本月七日，委國最高法院宣判，禁止卡普里爾斯未來十五年擔任政府公職，他本是有望贏得二○一八年總統選舉的熱門人選。

針對這次鎮壓，美國國務卿提勒森十九日指出，美方對馬杜羅政府違反憲法、不允反對陣營發聲的行動深表關切。根據委國民調，該國民眾有十分之七反對馬杜羅。委國今年的失業率預計將超過二十五％，明年甚至可能高達二十八％，去年該國的經濟負成長十八％，是連續第三年衰退。反對陣營抨擊馬杜羅阻撓民眾發動罷免他的公投，還刻意延遲全國和地方選舉。