被爆性騷擾 福斯王牌主持人被炒

2017-04-21

〔編譯張沛元／綜合報導〕立場保守的美國福斯新聞頻道（Fox News Channel）的知名節目主持人歐萊利（Bill O’Reilly），十九日與他效力超過二十年的老東家分道揚鑣。被視為美國現代保守派運動發言人的歐萊利去職，據信與他稍早被爆出向指控他性騷擾與言語虐待的多名女性支付封口費有關。紐約時報指出，福斯之所以甘願與歐萊利這隻「金雞母」切割，與大老闆梅鐸（Rupert Murdoch）斷尾求生的務實作風以及廣告商不挺有關。

「二十一世紀福斯公司」在宣布歐萊利去職的聲明中指出，在針對歐萊利性騷擾指控進行徹底與謹慎的檢討後，該公司與歐萊利已達成協議，歐萊利將不會返回福斯新聞頻道。十一日開始休假而未在螢光幕上露面的歐萊利則說，他對於因為毫無根據的指控而與福斯新聞分道揚鑣深感痛心，並對自己在福斯新聞締造的史無前例成功引以為傲。

倉促去職意味著正在休假的歐萊利甚至沒有機會在螢光幕上向觀眾道別，他的節目「The O’Reilly Factor」也隨即被改名為「The Factor」，由福斯力捧的另一名保守派主持人卡爾森（Tucker Carlson）代打上陣。

六十七歲的歐萊利任職福斯超過二十年，也是暢銷書作家與電視評論員，以嚴厲逼問自由派人士的主持風格著稱。他憑藉高收視率穩坐福斯王牌主持人寶座，他的節目在二○一五年締造一億七千八百萬美元（約五十四億台幣）的廣告收益。但一切在紐約時報一日踢爆他為了壓下性騷擾與其他行為不檢的指控，曾支付五名女性共一千三百萬美元的封口費後改觀。

歐萊利並非第一個因為性騷擾而丟差的福斯高層。一手創立並領導福斯新聞的艾爾斯（Roger Ailes），去年也因深陷性騷擾醜聞辭去董事長兼執行長職務，遺缺由母公司二十一世紀福斯董事長梅鐸暫代。紐時指出，即便梅鐸向來不屑新聞界的政治正確，但這位媒體大亨在必要時還是很務實，這點從他稍早割捨艾爾斯，以及為平息竊聽醜聞宣布已有百年歷史的英國小報「世界新聞報」收攤可見一斑，而且當下正是他收購英國衛星電視Sky的關鍵時刻。此外，廣告商的抵制與抗議，也讓梅鐸被迫切割歐萊利。