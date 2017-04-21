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瓦斯噴霧突襲 日男提領億元遭搶

2017-04-21

〔國際新聞中心／綜合報導〕日本九州福岡市二十日發生一起駭人搶案，一名二十九歲上班族剛從銀行提領大額鉅款，走出銀行便遭三名蒙面搶匪以瓦斯噴霧攻擊，在光天化日下搶走裝滿現鈔的行李箱，裡面裝有三億八千四百萬日圓（約一億零八百萬台幣）現金。

數名南韓人帶大筆現金闖關被捕

事件發生後，警方在福岡機場逮捕數名企圖攜帶大筆現金闖關出境的南韓籍男子，正釐清兩案是否有關。

這起膽大妄為的搶案，發生在福岡市中央區天神一丁目的瑞穗銀行福岡分行附近，是福岡市最繁華的鬧區，附近就是福岡縣警局與福岡市公所，路口就是知名的天神地下街，高樓商家林立，往來人潮和車潮眾多，卻仍被歹徒得手。

福岡中央警察署指出，二十日中午約十二時二十六分，接獲一名男子報案，聲稱他從銀行走出來後遇到搶匪，被搶走鉅款。該名受害男子是設籍東京都足立區的二十九歲公司職員，他向警方表示，當時他在銀行分兩次提領各一億九千萬日圓的現金後，裝進一個黑色行李箱；離開銀行後走到對面的停車場，將皮箱放進車內，突遭兩名男子從背後以疑似瓦斯噴霧攻擊。

福岡市鬧區 三搶匪大白天作案

目擊者指稱，搶匪得手後隨即搭乘一輛白色廂型車逃逸，被搶男子和銀行行員在後面追趕，大喊：「搶劫！」該收費停車場的柵欄疑似遭搶匪的車撞斷。據稱包括廂型車駕駛在內共有三名嫌犯，下手行搶的兩人身高約一七○至一七五公分，分別穿著灰色與黑色工作服、以白色毛巾包頭，並戴著白色口罩；擔任駕駛的另一名嫌犯，性別與特徵不明。

警方除調閱現場監視器以釐清案情，大批鑑識人員也趕到現場蒐證。日本治安良好，搶劫及盜竊等街頭犯罪並不常見。日本媒體報導，福岡當地居民表示，不敢相信大白天竟會發生搶案，希望警方早日將歹徒繩之以法。

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  • 日本九州福岡市二十日發生一起駭人搶案，搶匪以瓦斯噴霧攻擊一名剛從銀行提領大額鉅款的上班族，搶走三億八千四百萬日圓現金。圖為警方在搶案現場蒐證。（取自網路）

    日本九州福岡市二十日發生一起駭人搶案，搶匪以瓦斯噴霧攻擊一名剛從銀行提領大額鉅款的上班族，搶走三億八千四百萬日圓現金。圖為警方在搶案現場蒐證。（取自網路）

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