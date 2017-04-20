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加航輪子掉落 幸安全降落倫敦

2017-04-20

〔駐加拿大特派記者張伶銖／溫哥華十八日報導〕加拿大航空公司一架十六日晚間起飛、從蒙特婁飛往倫敦的空中巴士A330班機，起飛前有一個輪子掉落，但最後仍安全降落在倫敦機場，機上載有兩百九十四名乘客。

加拿大廣播公司（CBC）報導指出，這架編號AC833班機在蒙特婁特魯多機場（Montréal-Pierre Elliott Trudeau International Airport）跑道滑行時，輪子已經掉落，但目前並不清楚機長是否知道此事。加航發言人亞瑟（Isabelle Arthur）指出，飛機降落時有八個輪子，少一個並不會造成影響，飛機目前已經進廠維修。

今年二月，加航另一架同型飛機也發生相同問題，在比利時布魯塞爾機場由於輪子受損而無法起飛。

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  • （法新社檔案照）

    （法新社檔案照）

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