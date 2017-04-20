赴沖繩突早產 台女恐付169萬醫藥費
2017-04-20
〔編譯林翠儀／綜合報導〕日本琉球新報十九日報導，一名懷孕七個月的二十歲台灣女性，上月底和二十三歲的丈夫前往沖繩旅遊時突然早產，小嬰兒僅有八八四公克需要接受早產兒照護，但費用至少要六百萬日圓（約合台幣一六九萬元），而且不在旅遊保險的給付範圍，當地台僑出面協助，也呼籲各界捐款讓年輕夫婦平安歸國。
這對年輕夫婦是在上月二十九日抵達沖繩，但在三十日凌晨四點多，孕婦突然羊水破了，緊急被送往那霸市的「沖繩協同醫院」後，院方推定胎兒的體重不到一千五百公克，於是轉送到沖繩唯一一家設有早產兒中心的「南部醫療中心」。
女性雖然順利產下嬰兒，但小寶寶只有八八四公克，光是早產兒的照護費用至少需要六百萬日圓。女性的丈夫很感謝醫療人員的協助，目前他除了擔心寶寶的健康狀況，也為了高額的醫藥費苦惱不已。
年輕夫婦不懂日語，幸好有當地台僑出面協助口譯，夫婦倆目前暫被安排住進當地非營利團體設置來援助偏鄉兒童就醫的「榕樹之家」，由台僑組成的「琉球華僑總會」已預定捐助一百萬日圓，會長張本光輝希望各界伸出援手幫幫這對小夫妻。
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