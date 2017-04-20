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加州種族仇殺 黑人連殺3白人

2017-04-20

〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國加州十八日上午再度驚傳持槍濫射事件，卅九歲黑人穆罕默德（Kori Ali Muhammad）繼十五日在加州佛雷斯諾市殺害一名白人保全，十八日遭警方通緝後，一不做二不休，於當地再奪三名白人性命。他被捕時雖高喊聖戰士犯案時常說的「真主至大」，但警方目前排除恐怖主義成分，初步將全案定調為「單純基於種族」的仇恨犯罪。

日前殺白人保全 被通緝後又犯

就在十八日案發前數小時，警方才剛發出新聞稿，公告十五日「六號汽車旅館」（Motel 6）廿五歲白人保全威廉斯槍擊命案，乃上門找人不順就殺人的穆罕默德所為，當時就指他持械具有危險性。豈料他隨即大開殺戒，選擇佛雷斯諾市中心一處街區，持左輪手槍在不到兩分鐘內於四個不同地點共開十六槍，除一名路人幸運躲過子彈外，另有在卡車內、人行道上與停車場內的三名男子遭射殺，他們全是白人男性。穆罕默德一度鎖定另一台車輛，但對車裡的兩名拉丁裔婦女和一個小孩手下留情。

穆罕默德被捕後向警方坦承犯案。他平時就在臉書反覆宣揚「放過黑人」（#LetBlackPeopleGo）、「黑人戰士」當「崛起」，還稱「白人魔鬼」，十七日更預告「殺人率大幅增加」。

被捕喊「真主至大」 無關恐怖主義

佛雷斯諾警察局長戴爾指出，兇嫌不甘入獄，十八日索性大開殺戒，「無端攻擊」只因「打算在今天犯下兇殺案」；「除了他所說的那句聲明，全案與恐怖主義無關聯」。

「佛雷斯諾伊斯蘭文化中心」指出，穆罕默德非其成員，譴責此事違背伊斯蘭信仰。穆罕默德有多個化名，警方說他上一個名字是柯里．麥當諾。

穆罕默德曾因非法監禁、做出恐怖份子的威脅行徑被捕，二○○四年還因持有古柯鹼且有意散布而被起訴重罪，當時也被查出持有槍械。但他的辯護律師當初稱他有偏執狂，認為司法體系與辯護律師合謀害他，要求精神鑑定，並說他「患有幻聽，且先前至少有過兩次因心理問題住院」。穆罕默德最後被判入獄七年半。至於這次犯下血案，他早就斷絕往來的家人拒絕暴露身分，只低調表示「從沒想過他會做出這種事」。

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  • 美國卅九歲非裔男子穆罕默德。（美聯社）

    美國卅九歲非裔男子穆罕默德。（美聯社）

  • 美國卅九歲非裔男子穆罕默德十五日在加州佛雷斯諾市槍殺一名白人保全人員，十八日遭正式通緝後，大開殺戒再奪走三名白人男子性命。圖為警方十八日在凶案現場周邊蒐證。（美聯社）

    美國卅九歲非裔男子穆罕默德十五日在加州佛雷斯諾市槍殺一名白人保全人員，十八日遭正式通緝後，大開殺戒再奪走三名白人男子性命。圖為警方十八日在凶案現場周邊蒐證。（美聯社）

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