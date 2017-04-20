加州種族仇殺 黑人連殺3白人
〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國加州十八日上午再度驚傳持槍濫射事件，卅九歲黑人穆罕默德（Kori Ali Muhammad）繼十五日在加州佛雷斯諾市殺害一名白人保全，十八日遭警方通緝後，一不做二不休，於當地再奪三名白人性命。他被捕時雖高喊聖戰士犯案時常說的「真主至大」，但警方目前排除恐怖主義成分，初步將全案定調為「單純基於種族」的仇恨犯罪。
日前殺白人保全 被通緝後又犯
就在十八日案發前數小時，警方才剛發出新聞稿，公告十五日「六號汽車旅館」（Motel 6）廿五歲白人保全威廉斯槍擊命案，乃上門找人不順就殺人的穆罕默德所為，當時就指他持械具有危險性。豈料他隨即大開殺戒，選擇佛雷斯諾市中心一處街區，持左輪手槍在不到兩分鐘內於四個不同地點共開十六槍，除一名路人幸運躲過子彈外，另有在卡車內、人行道上與停車場內的三名男子遭射殺，他們全是白人男性。穆罕默德一度鎖定另一台車輛，但對車裡的兩名拉丁裔婦女和一個小孩手下留情。
穆罕默德被捕後向警方坦承犯案。他平時就在臉書反覆宣揚「放過黑人」（#LetBlackPeopleGo）、「黑人戰士」當「崛起」，還稱「白人魔鬼」，十七日更預告「殺人率大幅增加」。
被捕喊「真主至大」 無關恐怖主義
佛雷斯諾警察局長戴爾指出，兇嫌不甘入獄，十八日索性大開殺戒，「無端攻擊」只因「打算在今天犯下兇殺案」；「除了他所說的那句聲明，全案與恐怖主義無關聯」。
「佛雷斯諾伊斯蘭文化中心」指出，穆罕默德非其成員，譴責此事違背伊斯蘭信仰。穆罕默德有多個化名，警方說他上一個名字是柯里．麥當諾。
穆罕默德曾因非法監禁、做出恐怖份子的威脅行徑被捕，二○○四年還因持有古柯鹼且有意散布而被起訴重罪，當時也被查出持有槍械。但他的辯護律師當初稱他有偏執狂，認為司法體系與辯護律師合謀害他，要求精神鑑定，並說他「患有幻聽，且先前至少有過兩次因心理問題住院」。穆罕默德最後被判入獄七年半。至於這次犯下血案，他早就斷絕往來的家人拒絕暴露身分，只低調表示「從沒想過他會做出這種事」。
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標題：加州種族仇殺 黑人連殺3白人
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