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英相拋提前改選 國會准了

2017-04-20

〔駐歐洲特派記者胡蕙寧／倫敦十九日報導〕英國下議院十九日表決首相梅伊臨時提出的提前大選案，結果以五二二票對十三票輕騎過關。英國女王伊莉莎白二世料將在五月三日解散國會；民調顯示，保守黨的席次可望在六月八日舉行的大選後大幅成長，梅伊將可穩定執政至二○二二年。

梅伊接受媒體專訪時強調，提前大選將讓英國脫歐成功並長期穩定，否認此舉是投機行為；她不會參加任何電視辯論，將多花時間走入民間，直接接觸選民。她否認提前舉行大選將授權她在脫歐談判中更容易妥協，反而是若談判期間接近原訂二○二○年舉行的大選，可能會讓歐盟認為這是英國的弱點而加以利用，提前舉行大選將使她在和歐盟協商的「最關鍵時刻」變得更加強大。

英媒：無執政危機 提前改選為私利

衛報等媒體強烈指責梅伊，提前大選不是為了國家，而是為了她個人，因為英國目前沒有執政危機，梅伊政府完全掌控下議院，上議院也對其毫無威脅；現在不僅沒有立法、戰爭和經濟危機，連脫歐完成都是兩年後的事，其實根本沒必要提前舉行大選，此舉只是要趁反對黨毫無準備時予以痛擊，是「投機取巧」。

梅伊所屬的保守黨在民調中大幅領先主要反對黨工黨，英國經濟也未如各界預期在脫歐公投後走緩，為她提前舉行大選帶來穩固基礎。專家預測，保守黨可望在大選後增加至少一百席，使她的脫歐計畫獲得更多支持；工黨則可能面臨八十多年來的最慘重敗績，已有至少兩名工黨議員表示不會參加大選。

目前保守黨在英國下議院共有三三○席、工黨二二九席、蘇格蘭民族黨（SNP）五十四席、自由民主黨九席，其他政黨二十六席。主要民調顯示，保守黨支持率領先工黨約二十％，可望在大選中取得三八二席，工黨約一七九席，讓保守黨的席次從十七席多數優勢躍升至一一四席。

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  • 英國首相梅伊。（路透）

    英國首相梅伊。（路透）

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