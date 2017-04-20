雅加達省長選舉 分裂印尼

2017-04-20

〔編譯魏國金／綜合報導〕印尼十九日舉行雅加達首都特區省長選舉第二輪投票，在強硬派伊斯蘭團體支持的穆斯林候選人、前教育部長阿尼斯（Anies Baswedan）的嚴峻挑戰下，現任華裔基督徒省長鍾萬學被迫吞敗。分析家指出，宗教團體決意將鍾萬學去之而後快的行動，在擁有世俗憲法並長久秉持多元主義傳統的印尼，是令人震驚的轉變。

這場選舉被稱為印尼史上最分裂的選舉。「雅加達郵報」總編輯巴隆尼說，宗教寬容已不復存在，這場選舉更讓此一現象變本加厲，「這是印尼所見最骯髒、最兩極化與最分裂的選戰」。

紐約時報披露，東雅加達一座清真寺的入口處懸掛一幅布條：嚴禁投票給非穆斯林擔任首長。「戰略與國際研究中心」研究員托比亞斯也說，一名生前投票給鍾萬學的老婦，被拒絕施行穆斯林喪禮，「伊斯蘭團體傳達非常露骨的宗教訊息，並要人們當眾發誓，不投票給非穆斯林候選人」。

五十歲的鍾萬學在前省長佐科威二○一四年當選總統後，遞補成為省長，敢說敢衝的作風贏得許多民眾支持。去年九月，他引用可蘭經警告穆斯林不得與基督徒、猶太人為友的經文，表示由於印尼已轉型為民主國家，因此穆斯林投票給基督徒應可被接受。

這番言論激怒強硬派伊斯蘭團體，指控他褻瀆，並發動一連串示威，包括去年十一月一場演變成暴力衝突的大規模抗議。相關團體要求當局起訴鍾萬學，甚至將他處死，警方也在壓力下控告他褻瀆可蘭經。

在示威浪潮發生前，鍾萬學的支持度達五十二％，但在二月十五日的首輪投票中，他的得票率為四十三％，穆斯林團體支持的阿尼斯為四十％，兩人皆未過半，進入第二回合繼續廝殺。