印尼總統大選前哨戰 反對黨奪下雅加達

2017-04-20

〔編譯張沛元／綜合報導〕被視為印尼明年總統大選前哨戰的雅加達首都特區省長選舉十九日舉行第二輪投票，原本民調預測兩大候選人前教育部長穆斯林阿尼斯與現任省長華裔基督徒鍾萬學勢均力敵，但開票後的各項非正式快速計票結果顯示，阿尼斯以大幅差距爆冷擊敗總統佐科威人馬鍾萬學。正式官方結果將於五月初公佈。

選前民調膠著 現任省長卻慘輸

根據印尼民調機構「政治指標」（Indikator Politik）的非正式「快速計票」，阿尼斯以五十八％的得票率，擊敗拿下四十二％選票的鍾萬學。總計十家進行快速計票的機構都呈現類似結果，阿尼斯得票率在五十五％到六十％之間。

四十七歲的阿尼斯為政壇新秀，是印尼史上最年輕大學校長，有著開明、溫和穆斯林形象，他能以逾十五個百分點擊敗鍾萬學令人意外，因為選前民調皆顯示兩人的支持率不相上下，而且鍾萬學在二月份的第一輪投票中位居三大候選人之首。印尼網友稱此選舉結果的爆冷程度，媲美去年的美國總統大選與英國脫歐公投，還說終於能夠體會美國人與英國人的感受。

怕強硬派續上街 穆斯林不挺鍾

阿尼斯稍早在投完票後曾說，他的團隊計畫在選後接觸不分政治立場與地位的各界人士與徵詢其意見，努力讓雅加達民眾和諧相處…，「我們希望這個城市能夠團結起來，也希望這個城市的人民有團結一致的感受」。阿尼斯要到十月才會就職。

在超過八成人口是穆斯林的印尼，宗教緊張是這場選舉下的暗流。鍾萬學去年被控褻瀆可蘭經與受審，期間甚至有超過十萬強硬派穆斯林上街頭要求鍾萬學下台。雅加達郵報總編輯巴隆尼說，這是印尼所見最骯髒、最兩極化與最分裂的選戰，見不到宗教寬容。媒體報導，雅加達有清真寺懸掛布條，嚴禁投票給非穆斯林人士。

分析家認為，許多選民不肯投票支持鍾萬學，就是擔心要再過穆斯林強硬派上街抗議的日子五年。伊斯蘭極端組織「印尼解放黨」（Hizbut Tahrir Indonesia）發言人尤山多直言，大選結果顯示雅加達選民不要非穆斯林的領導人，因為伊斯蘭律法禁止異教徒擔任領導人。客家話小名「阿學」（Ahok）的鍾萬學是雅加達有史以來首位華裔與基督徒省長，原為雅加達省長佐科威副手，在佐科威一四年當選總統後代理省長，稍後真除。

普拉伯沃反撲 挫佐科威連任路

鍾萬學是總統佐科威力挺的候選人，阿尼斯則獲得印尼蘇哈托時代的陸軍中將、在一四年總統大選中敗給佐科威的普拉伯沃的支持。預料普拉伯沃會在明年的總統大選中再度與佐科威對決；對尋求連任的佐科威而言，鍾萬學的敗選不啻是一大打擊。