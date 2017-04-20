川習會當天 中國批准伊凡卡3商標
〔編譯劉宜庭／綜合報導〕美國總統川普的家族成員坐擁龐大家族企業，又常在政治決策中扮演重要角色，多次遭外界質疑未迴避「利益衝突」。美聯社十九日獨家報導，本月六日川普與中國國家主席習近平舉行「川習會」當天，中國批准川普女兒伊凡卡同名品牌的三個商標，消息一出再度招致外界質疑「用白宮的名號賺錢」。對此，中國外交部十九日表示，審理商標依法依規，並未優待伊凡卡。
美聯社報導，中國於「川習會」當天批准伊凡卡同名品牌的三個商標，伊凡卡的公司可在中國合法販售珠寶、皮包、身體保養服務。自川普就職後，伊凡卡的公司「伊凡卡川普商標」已在中國獲得至少五個新商標，並仍有三十二個待核准的商標。
對此，伊凡卡的一名發言人發表聲明，強調所有二○一七年申請的商標都是「防禦性」，旨在避免伊凡卡的名號遭竊用或仿冒。
美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）報導，儘管在美國遭到民眾揚言抵制，但伊凡卡擁有的同名服飾品牌，二○一六年銷售額仍大增一百六十六％，其中絕大多數是自中國進口，二○一七年至今銷售額也再創新高。報導質疑伊凡卡品牌的銷售額成長與川普入主白宮有關，直指川普家族「不該用白宮的名號賺錢」。
歐巴馬總統時期的白宮倫理問題首席顧問、律師艾森表示，「我絕不會容許伊凡卡涉入美國對中國的政策，伊凡卡和中國有太多連結和利益衝突，不論是對他們自己也好，對這個國家也好，伊凡卡及其夫婿應該考慮別再插手中國事務」。
伊凡卡過去幾個月以來，不斷對中國施展魅力攻勢，包括在習近平訪美時，讓她會說中文的五歲小女兒阿拉貝拉在習近平面前獻唱中文歌曲「茉莉花」，還背誦唐詩與《三字經》。此舉讓她受到中國媒體一致讚揚。
但伊凡卡的律師發表聲明指出，伊凡卡及其夫婿自會避免利益衝突，聯邦法律並未規定他們必須迴避與外國領導人的外交會面。中國外交部十九日則於記者會上表示，商標的審理依法依規，並未優待伊凡卡。
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