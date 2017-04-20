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卡爾文森號在哪 白宮烏龍推給五角大廈

2017-04-20

〔編譯陳正健／綜合報導〕美國白宮上週宣布，已派遣「卡爾文森號」航空母艦打擊群前往朝鮮半島海域以牽制北韓，如今卻傳出該艦根本就駛往相反方向，在遙遠的印度洋和澳洲海軍舉行聯合演習。白宮將此訊息傳遞失誤歸咎於國防部，是雙方「溝通不良」所致。目前卡爾文森號已在開往朝鮮半島途中， 將於二十五至二十八日進入朝鮮半島東部海域；而原先報導也將駛往西太平洋的尼米茲號航空母艦（USS Nimitz）則將開往中東。

美國「國防新聞」十七日公布的照片顯示，卡爾文森號打擊群十六日才通過印尼蘇門答臘島與爪哇島間的巽他海峽（Sunda Strait），距離朝鮮半島約五千八百公里，將參加與澳洲海軍於印度洋舉行的聯合演習。《紐約時報》報導，這起訊息傳遞失誤始於本月九日，美國海軍第三艦隊公共事務辦公室發布新聞稿，表示美軍太平洋司令哈里斯下令卡爾文森號航艦打擊群離開新加坡，前往西太平洋。

按照慣例，海軍無需具體說明航艦目的地和具體任務。但時機巧合的是，美國總統川普當時結束與中國國家主席習近平的高峰會，向北韓傳達美方耐心耗盡的訊息。接著，川普十一日也向《福斯新聞》誇稱，美國已派出強大的「無敵艦隊」。

對此，白宮官員十八日表示，他們一直仰賴五角大廈提供相關訊息。國防部官員則聲稱，此事乃一連串的失誤所致，太平洋司令部宣布相關部署的時機不當，國防部長馬提斯的解讀也有誤。此外，在川普本人也強調武力威懾的情況下，難以撤回錯誤報導。據稱有部分官員對哈里斯不滿，認為他在當時的緊張氣氛下，未想清楚宣布卡爾文森號行動可能造成的後果。

五角大廈官員表示，卡爾文森號正在開往朝鮮半島的路上，預定下週抵達。卡爾文森號的「臉書」專頁十八日也貼出第一航艦打擊群（CSG-1）指揮官、海軍少將基爾比（Jim Kilby）署名發給官兵家屬的一封信，證實他們要轉赴朝鮮半島。白宮官員對此不予置評。

另一方面，五角大廈官員告訴美國有線電視新聞網（CNN），美軍五月將在太平洋進行兩項對空打擊測試，檢視擊落北韓飛彈的能力。

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  • 美軍卡爾文森號航空母艦十五日通過印度洋海域。（路透）

    美軍卡爾文森號航空母艦十五日通過印度洋海域。（路透）

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