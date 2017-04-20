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訓令84將領 習近平:時刻準備打仗

2017-04-20

〔編譯周虹汶／綜合報導〕集黨、政、軍大權於一身的中國國家主席習近平，十八日上午前往中國人民解放軍（ＰＬＡ）要地「八一大樓」，楬櫫中國軍事現代化重要成果，宣告全軍重新整建的「世界一流」ＰＬＡ八十四個新軍級單位正式上路，並指示「時刻準備打仗」等四大要求，以「維護國家主權、安全、發展利益」。

時值朝鮮半島氣氛詭譎之際，加上中國積極聲索南海主權引發國際不安，習近平「時刻準備打仗」，此言究竟劍指何者，耐人尋味。

習近平在二○一五年時宣布裁軍三十萬，二○二○年達成「強軍」目標。去年七大軍區裁減為五個，原軍委四大軍事部門總參謀部、總政治部、總後勤部、總裝備部被改組為直屬軍委十五個職能部門。習近平在八一大樓接見新整建的陸、海、空軍及火箭軍、戰略支援部隊和省軍區系統的八十四個新軍級單位的將領，提及四大要求，包括堅決聽黨指揮、時刻準備打仗、提升戰力適應一體化聯合作戰，以及培養過硬戰鬥作風。

解放軍退役少將徐光裕告訴路透，這次組織改造代表習近平的軍事改革進入第二階段。徐光裕說，軍事改革得一步一步來，既然高層架構現在已經就位，因此瞄準中階軍事幹部的第二階段改革就可以開始。

新加坡拉惹勒南國際研究所的軍事轉型計畫協調員畢辛格（Richard Bitzinger）說，解放軍此一軍事重整意在把解放軍調整為更模組化、具有機動性的單位，「規模小到足以方便運輸與敏捷」。

傳首艘國造航艦本月下水

中國媒體同時盛傳，中國第一艘據稱名為「山東號」的國造航空母艦，有望於廿三日ＰＬＡ海軍成立六十八週年當天下水。

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  • 在朝鮮半島戰雲密布的緊張時刻，中國國家主席、中央軍委主席習近平十八日接見新調整組建的人民解放軍陸、海、空及火箭軍、戰略支援部隊和省軍區系統八十四個軍級單位將領，要求解放軍「時刻準備打仗」。圖為習近平本月十日在北京人民大會堂歡迎來訪的緬甸總統廷覺。（法新社）

    在朝鮮半島戰雲密布的緊張時刻，中國國家主席、中央軍委主席習近平十八日接見新調整組建的人民解放軍陸、海、空及火箭軍、戰略支援部隊和省軍區系統八十四個軍級單位將領，要求解放軍「時刻準備打仗」。圖為習近平本月十日在北京人民大會堂歡迎來訪的緬甸總統廷覺。（法新社）

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